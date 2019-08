«L'èxit de les festes és que són per a totes i tots»

Antoni Sanfrancisco és des de fa 8 anys l'alcalde i quan acabe aquest mandat seran 12 anys, sempre amb l'objectiu de facilitar el treball als veïns

Estem en festes. Hi ha novetats?

Enguany es recupera la Nit d'Albaes i torna l'espectacle de Varietats que feia molts anys que s'havia deixat de fer. El campionat de futbet torna a la setmana esportiva i multiesport per als menuts.

Quins són els actes principals?

El sopar popular, la baixà, la pujà, la cavalcada, els playbacks, les calderes, la processó de la Mare de Déu del Bon Succés i Sant Gil i els bous al carrer.

On està l'èxit de les festes?

Fonamentalment en el fet que es tracta d'unes festes per a tots, hi ha actes per a totes les edats i els gustos, i a açò cal sumar el gran treball de la Comissió de Festes, de les penyes taurines i els treballadors municipals i molta ajuda de gent desinteressadament.

Què hi aporta l'Ajuntament?

Aporta quasi la totalitat del pressupost de les festes. Més de 80.000 euros que ixen del pressupost municipal sense incrementar la pressió fiscal.

I el pla d'ocupació?

Hem oferit més de 100 contractes a l'any per a aturats del poble, tant amb ajuda d'altres administracions o amb recursos propis. Cada vegada hi ha menys demanda, però seguim dedicant quasi el 10% del pressupost a oferir feina.

Un missatge per als veïns

Amigues i amics, les festes han de servir-nos per a retrobar-nos amb la gent i oblidar-nos dels mals moments que, tots passem. Vos desitje que visqueu les festes amb alegria, respecte i il.lusió.