Unió de tradició i novetats

Benifairó de les Valls celebra a partir del pròxim dilluns i fins al 8 de setembre les seus festes patronals. Unes festes amb molta qualitat i que recupera esdeveniments com la Nit d'Albaes, l'Entrà de la Murta, l'espectacle de Varietats i el campionat de futbet per al menuts.

La participació de les veínes i veïns de Benifairó de les Valls a les seus festes és molt important en la gran majoria d'actes. La gent s'imvolucra molt per ajudar i gaudir d'unes festes cada vegada més multitudinàries i de més qualitat.

La gastronomia, sempre present a les festes, és sinònim d'èxit i germanor. En el sopar popular participen més de 1.200 veïns. També cal esmentar les paelles, esmorzars i calderes.

Per als menuts, hi ha moltes activitats com un parc aquàtic, cucanyes, taller de fanalets i castells unflabes, entre altres. I els majors també gaudiran amb un dinar i ball.

D'altra banda, les tradicions no hi falten i es manté l'entrega de les tenalles als jovens que compleixen 16 anys per a participar en la baixà de la Mare de Déu del Bon Succés. Un acte tradicional i molt emotiu, com els que se celebren en honor del patró, Sant Gil. També hi ha teatre en valencià.

Bous, disfresses i molta música

Els bous al carrer són punt i a part. Molts aficionats i ramaderies de prestigi són una part molt important de les festes. Així com la cavalcada de disfresses i les actuacions musicals de DJ's i orquestres de nivell que porten la festa als carrers del poble.