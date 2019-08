La productora Fresno Films consigue una beca del IVC para grabar su próximo largometrajes

La productora cinematográfica Fresno Films ha sido obsequiada con una de las doce ayudas del Institut Valencià de Cultura para el desarrollo y preparación de largometrajes cinematográficos. "La teoría del color de la señora Fran", escrita por Elena Piquer Esteve, es un proyecto de largometraje de ficción en clave de comedia y con toques esotéricos. La película cuenta la historia de Candela, una mujer un tanto caótica que intenta poner orden a su vida mediante la teoría de su vecina Fran, una vidente que percibe el aura de las personas a modo de colores. Además, es posible que Piquer ejerza el rol de directora, lo que convertiría el largometraje en su ópera prima.

Fresno Films, con sede central en Canet d´en Berenguer, comenzó su andadura en 2017 con el objetivo de desarrollar y producir proyectos de ficción orientados a la coproducción internacional. La productora valenciana tiene actualmente otros dos proyectos de largometraje en desarrollo: "My body in your light", de la guionista y directora francesa Naty Bienvenu y "Magdala", escrito por Beatriz Sánchez Morros.