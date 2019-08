Sancionados por orinar junto a la playa del Port a escasos metros de los baños públicos

Los orines en espacios públicos provocaron el pasado fin se semana dos intervenciones policiales en el Port de Sagunt que acabaron con propuestas de sanciones que oscilan entre los 50 y los 249 euros cada una.

En dos de los casos, dos hombres de mediana edad fueron sorprendidos por la Policía Local en el paseo marítimo del Port de Sagunt, uno el sábado por la noche por la patrulla de Seguridad Ciudadana y otro el domingo por la tarde, a pleno día, por agentes de la sección de Playas.

A pesar de que en la zona hay diversos puntos con baños públicos y gratuitos tanto en la misma arena de la playa como en el paseo, los dos hombres en ningún caso fueron a ellos por una mera cuestión de higiene, sino que prefirieron hacer sus necesidades junto al muro del paseo, dejando un rastro de suciedad y malos olores en un lugar muy frecuentado por personas de todas las edades.

Por ello, tras ser vistos por la policía, ahora se enfrentan a una multa por una infracción leve al artículo 40 de la ordenanza municipal de convivencia.

Aunque el problema de los orines en la calle no es nuevo y afecta también a otras zonas de la ciudad, sobre todo durante las fiestas, en medios policiales de Sagunt se admitía que sanciones de este tipo no se suelen tramitar «porque es difícil pillarlos»; de ahí que resultara llamativo que en menos de 24 horas se hubieran puesto dos, ya sea por las mayores patrullas por el paseo durante el verano o porque cada vez la gente incumple más esta norma sin ningún reparo, incluso cuando aún no se ha ido el sol y por más que tenga lavabos públicos gratis a escasos metros de distancia.