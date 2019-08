BONIFICAR L'ENERGIA RENOVABLE

Que el canvi climàtic és una realitat és un fet que cap persona pot posar en dubte. Així ho avalen els rècords de temperatures en diferents zones del món, el progressiu augment del nivell dels oceans o l'acceleració de les catàstrofes naturals, les quals s'han duplicat des de la dècada dels 90.

Si bé és cert que cada vegada som més conscients que hem de canviar els nostres hàbits per tal de garantir la sostenibilitat ecològica, encara estem lluny de considerar que aquest és un problema que ens toca de prop i que afecta directament el nostre dia a dia.

Evadim la nostra responsabilitat com a ciutadans pensant que seran institucions internacionals com l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) o l'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) les que donaran solució a aquest problema.

No obstant això, i com en molts altres casos, la solució radica en començar a pensar en termes locals, i en exigir responsabilitats i plans d'actuació mediambientals a organismes que siguen accessibles per a tots nosaltres. Tant és així que els experts asseguren que un dels passos fonamentals per a combatre el canvi climàtic comença per una correcta gestió municipal.

Millorar la qualitat de l'aire i reduir la contaminació, promoure i assolir la mobilitat i planificació urbanística sostenible, augmentar la participació ambiental ciutadana, l'accés a la informació ambiental i potenciar l'educació per a la sostenibilitat han de ser polítiques que vertebren qualsevol actuació d'un Ajuntament.

Des de l'Ajuntament de Sagunt s'ha treballat incansablement aquests últims quatre anys per complir i millorar tota la normativa mediambiental vigent. És per això, i continuant amb l'esperit ecologista que sempre ha caracteritzat aquest partit, que des de les bases de Compromís per Sagunt ens agradaria posar en valor una acció que encara s'ha de desenvolupar: el procés cap a la transició energètica de la nostra ciutat.

Fomentar l'ús de les energies renovables, l'estalvi i l'eficiència energètica és un dels reptes en els quals pensem que s'hauria de treballar. En aquest sentit, ens agradaria recordar que d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament de Sagunt podria fer ús d'una bonificació tant a l'Impost de Béns Immobles (IBI) com a l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per fer ús de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energies que provenen del sol.

Es tractaria, a grans trets, de bonificar a aquells ciutadans i empreses que utilitzaren per a l'autoconsum panells solars i apostaren per un model sostenible d'obtenir energia. Cal recordar que Espanya és un dels països més adients per a instal·lar aquests tipus de font energètica, doncs vivim en un territori on les hores d'exposició al sol són molt elevades.

Són moltes les ciutats arreu d'Espanya que des de la seua facultat potestativa han fet ús d'aquestes bonificacions per tal de fomentar que cada vegada més tothom aposte per les energies renovables més enllà dels mínims establerts per les lleis.

Si l'Ajuntament de Sagunt modificara les ordenances que regulen aquests impostos, incentivarien a moltes persones i entitats a canviar el seu mode de consum energètic i aconseguiríem reduir l'empremta ecològica municipal.