El Ressona se despide tras el impactante Crudo Pimiento

El escenario del Ressona todavía desprende las vibraciones que dejó el concierto de Crudo Pimento, el dúo murciano alabado por la crítica que ofreció su particular sonido y puesta en escena. Cante jondo, cuerdas y electrónica se mezclaron en un cóctel psicodélico que no dejó a nadie indiferente. De hecho, su actuación dividió al público del Ressona en dos grandes mitades: los que no comprendieron el libertinaje musical del grupo y los que se engancharon al virtuosismo de Raúl Frutos e Inma Gómez.

Para la última sesión del festival, Calivvla se presenta como un grupo imprescindible para entender las tendencias de la nueva era cultural y Blanco Palamera embriagará el ambiente de buen rollo y R&B.