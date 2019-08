torres torres manté com icona els Balls del Mantó i del Farol

Les festes patronals al poble de Torres Torres comencen hui amb el tradicional Txupinazo i la setmana taurina. Uns dies on els bous i les entrades de vaques són els protagonistes i són molts els aficionats de la resta de la comarca que s'aproparan per gaudir dels espectacles taurins.

A les nits després dels bous embolats hi ha discomòbil per continuar amb la festa. Concretament la setmana taurina se celebra del 29 d'agost fins a l'1 de setembre.

Després arriben també dies de diversió, amb activitats per als xiquets i majors del poble. Per als més menuts de la casa hi ha previst un sopar infantil i a continuació una projecció de cinema d'estiu.

Un altre dia gaudiran d'un parc infantil a la Plaça Gran València, epicentre de les diferents celebracions al llarg de les festes patronals, així com de la cavalcada de disfresses, on també participen els adults. I un altre dels esdeveniments per als xiquets i xiquetes de Torres Torres és el Ball del Mantó Infantil, previst per al dissabte, dia 7 de setembre, a partir de les 23.30 hores. La cultura també està present amb una representació de teatre en valencià.



Actes religiosos

Els veïns i veïnes de Torres Torres al llarg de les festes patronals mostren la seua fervor als sants religiosos, com la Mare de Déu de la Llet, la Verge de la Vallivana i Sant Roc, sant i senya, per a tots.

Són dies on la música, les misses, les cercaviles i les processons reunixen a la immensa majoria del veïnat, sempre amenitzat per la banda de música Unió Musical d'Algímia d'Alfara que és qui s'encarrega de fer sonar les notes musicals per tot el poble. A les misses, la Coral de la Verge de la Llet també és protagonista.

Un altre acte molt emotiu és l'ofrena de flors en honor a la Mare de Déu de la Llet, juntament amb a les mascletades i el volteig de campanes en senyal de festa.

Encara que al llarg de les festes patronals hi ha molts actes, sense cap dubte, els balls del Mantó i del Farol són els més representatius i on participa més gent.

A Torres Torres no s'entenen unes festes sense eixir a ballar a la Plaça Gran València amb bones orquestres. L'afició és tan gran que des de fa uns anys també se celebra el Ball del Mantó Infantil, perquè des de ben menuts el tinguen present i participen com els iaios i pares i la tradició dels balls perdure amb el pas del temps.



«Gaudir amb respecte»

L'alcalde de Torres Torres, Víctor Mateu, convida a tots els veïns i veïnes a eixir al carrer i gaudir de la programació de les festes patronals. «Són dies de festa, amb harmonia i germanor, cal deixar de costat els problemes per uns dies i gaudir amb respecte. Espere que tots ho passen d'allò més bé».