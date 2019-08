"Tocar en Galicia en el festival Resurrection es un sueño cumplido para nosotros"

Un momento de la actuación de Dawn of Extinction en el Resurrection Fest.

«Tocar en Galicia en el festival Resurrection es un sueño cumplido para Dawn of Extinction». De esta forma se expresaba emocionado Cristian Juárez, el cantante y guitarrista de esta banda del Port de Sagunt que ha logrado algo envidiable para cualquier grupo de metal: Tocar en el prestigioso festival Resurrection Fest, en Galicia, el mismo escenario que han pisado importantes bandas internacionales como Slipknot o Rammstein.

El grupo fue seleccionado para ir al festival a través de un concurso al que se presentaron más de 600 formaciones. Primero mediante un jurado y después a partir de la votación del público, salieron los tres vencedores que tendrían la oportunidad de propulsar su carrera musical en este evento internacional, entre ellos, Dawn of Extinction, una banda compuesta por Cristian Juárez, voz principal y guitarra; Daniel Juárez, guitarra y coros; Marcos Morales, bajo y coros y Alexis Gálvez, batería y coros.

La expectación no fue para menos, pues más de 400 personas acudieron a escuchar los temas de la banda. «Te vas con una satisfacción a niveles estratosféricos», declaraba Juárez. «Desde la organización nos comunicaron que fuimos uno de los grupos que más gente reunió a las dos de la tarde, justo cuando se estaba abriendo el festival».

Desde que actuaron en el Resurrection, admiten haber experimentado una mayor repercusión en los medios de comunicación. «Llegar hasta ahí hace que la gente te tome más en serio. Ven que no eres un grupo que quiera cantar cuatro canciones y beberse tres cervezas, sino que vas a por todas y quieres conseguir tu objetivo», comentaba Juárez. Además, esta es una experiencia que tendrán para siempre, pues los realizadores Metalovision han grabado un videoclip de la actuación del hit «Looking the other way» en el escenario del Resurrection; vídeo que lanzarán al público en septiembre.



Metal extremo melódico

Para la próxima temporada, este grupo que autodefine su género como «metal extremo melódico» tiene previsto sacar otro disco y continuar con los conciertos. El primero será en la sala Rock City de Valencia, junto al prestigioso grupo nacional Vita Imana, con quien ya tocó en 2017.

Además, derrochan agradecimientos a nivel local. «No tenemos palabras que puedan expresar lo agradecidos que estamos con nuestro pueblo y el ayuntamiento», destacaba Juárez, quien reconoce que lugares como el Green Espai supusieron un trampolín para que el grupo se diese a conocer, ofreciendo su escenario para sus primeros conciertos. Del mismo modo, Dawn of Extinction resalta que el ayuntamiento les ha ayudado «en infinidad de cosas», ofreciendo el Casal Jove para conciertos, concediendo permisos para grabar videoclips o difundiendo sus proyectos a través de medios de comunicación como Levante-EMV.

Pero, por encima de todo, siempre tienen en mente a los amigos y familia y a todos sus seguidores que acuden a los conciertos, les apoyan y consumen su música; pues junto a ellos «formamos la gran familia de Dawn of Extinction».