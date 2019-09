Jornada sobre el buen uso de los contenedores de basura

La Asociación de Vecinos Pla del Bou de Sagunt realizó un taller práctico de reciclaje y limpieza con el principal objetivo de concienciar al vecindario en el buen uso de los contenedores.

Durante la actividad desarrollada en el punto limpio situado en las proximidades del transformador, los participantes tuvieron la ocasión de recordar qué tipo de residuos va en cada contenedor, según iban recogiendo la basura acumulada en los alrededores de la zona.

En la jornada se hizo especial hincapié tanto en los restos de poda, a los que se dedica un contenedor en exclusiva, como en el fibrocemento. Al respecto de este último, los vecinos de Pal del Bou apuntaron que "supone un peligro medioambiental y sanitario que debe ser abordado por el Ayuntamiento de Sagunto. Una solución es facilitar el modo de recepcionarlo, habilitando un espacio, para evitar los vertidos incontrolados de amianto".

Antes de elaborar y colocar pancartas con los lemas "no tirar la basura fuera", "no tirar enseres" y "solo poda vecinos dentro", el taller incidió en que el ecoparque móvil también pasa por la urbanización del Pla del Bou, "por lo tanto, no hace falta tirar fuera de los contenedores los enseres, pequeños electrodomésticos ni residuo alguno por el monte".