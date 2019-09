Vicent Forment al Mario Monreal

Fins al 29 de setembre, al Centre Cultural Mario Monreal, podem veure una exposició de pintures i escultures de V icent Forment (Sagunt, 1960-2017), una bona oportunitat per comprovar el talent i la creativitat d'este malaurat artista local que va morir fa un parell d'anys.

La fotografia ens dóna una imatge precisa del seu esperit transgressor: Vicent Forment, amb abric, jersei gros, ulleres grans i cabells anys vuitanta, al seu estudi artístic, a la seua cambra demiúrgica, agafant amb la mà l'os d'un presumpte esquelet humà, al costat d'una calavera i davant d'una pelvis, al darrere hi ha una prestatgeria vella i pots de pintures, i penjat a la paret el retall d'un anunci publicitari de Pronovias...

Aquesta fotografia, extreta de la pàgina web (sentoforment.com) de l'artista, escenifica perfectament el seu gust per la paròdia. Vicent, conegut popularment entre els amics com Sento o El Viejo, era normalment un home de poques paraules, molt amic dels amics, més aviat reservat, discret, però amb un món interior molt ric i complex que expressava de manera brillant a través de la creació artística: pintura i escultura.

Transgressió, sí, però també un acerat sentit de la modernitat entesa com a eclecticisme, humor i provocació, com una síntesi intel·lectual de les avantguardes històriques i aquell frenètic i imparable moviment d'alliberament cultural, polític i social de la joventut dels anys vuitanta. En la meua opinió, Sento, com a lector empedreït de filosofia, art i literatura, era un artista molt influït per l'avantguarda dadaista i artistes com Marcel Duchamp (a qui considerava especialment), Picabia i Man Ray. I un dels seus llibres de capçalera era el Diccionario de símbolos, de Juan Eduardo Cirlot.

El seu gust pel fotomuntatge i el collage en moltes de les seues obres són una bona prova de la influència de la primera avantguarda. En la inversió dels elements a partir de fotografies i imatges extretes de cartells publicitaris, revistes, enciclopèdies, etcètera, trobava una de les tècniques més estimades per a expressar el seu món interior. Es tractava, sobretot, de subvertir l'ordre establert del llenguatge a través del sarcasme i la descontextualització dels presumptes materials artístics.

Ara bé, a diferència dels grans clàssics de l'avantguarda, la seua intenció creadora, més enllà de la dessacralització de l'art i la pura paròdia irònica o sarcàstica, sempre hi anava carregada d'elements simbòlics o metafísics, o si de cas conceptuals, que atorgaven a les creacions un perfil singular, molt personal. En les dues sèries d'obres dels anys vuitanta, Aquí me caí i Los hacedores, Sento reflexiona sobre conceptes essencials en l'experiència humana com el sentit filosòfic i transcendent del sexe i la reproducció, l'erotisme i la plenitud, el determinisme natural, la llibertat o la demència com a experiència de coneixement.

Fet i fet, la impressió és que l'artista, present en la fotografia, després d'esquarterar lentament l'esquelet, pretén configurar de bell nou una altra realitat, ben diferent de l'original, fent servir el sarcasme i fins i tot certa causticitat existencial. Configurar una nova realitat, qui sap si basada en la lentitud de la reflexió, la demència com a experiència de coneixement i la plenitud de l'erotisme. Canviar la vida, com deia Rimbaud, sent moderns, absolutament moderns.