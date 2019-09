Canet unix la cultura i els actes populars en les festes patronales

Canet d'En Berenguer celebra els pròxims dies les festes patronals en honor a la Verge contra les Febres. Una combinació d'actes populars i lúdics units a altres esdeveniments culturals i molt arrelats al poble.

Les festes comencen hui amb el repartiment de banderetes i llibrets, acompanyats per tabal i dolçaina. Després hi ha correbars i concentració i cercavila de xaranga i penyistes. Per acabar la jornada tindrà lloc la tradicional «Plantà del Pal» a la plaça de l'Església i focs d'artifici, tot seguit de ball amb orquestra.

Dissate hi ha parc infantil per als més menuts al carrer del Mar. Calderes al migdia i de vesprada i de nit bous al carrer. Per tancar tindrà lloc la tradicional Muntada d'Arcs, una vegada tancat el ramat de la nit.



Actes religiosos i culturals

Diumenge i dilluns els actes religiosos copen el protagonisme, amb misses majors, mascletades, tirà de la murta, processons i cant d'albaes. També hi ha ofrena floral en honor de la Mare de Déu on els veïns ixen al carrer i mostren el seu fervor pels sants patrons.

Igualment cal mencionar la dansà i tradicional ball de plaça i l'espectacle de variatets que reunix moltes veïnes i veïns.



Gastronomia

La gastronomia tampoc podia faltar a les festes. Participa molta gente en les calderes i les paelles, aixó com en els esmorzars populars. Tota celebració de gent davant taula i mantell és sinònim d'èxit, a més d'un acte de germanor, on les veïnes i veïns participen de manera activa.

La música també és protagonista, tant la tradicional valenciana com el tabal i la dolçaina, albaes i dansaes, així com les orquestres de renom que ofereixen els millors temes del seu ampli repertori musical. I per a la gent jove, no faltaran les discomòbils amb DJ's molt coneguts.

L'alcalde, Pere Antoni, convida a tothom a gaudir dels actes programats i ser partícips de la festa amb respecte i harmonia.