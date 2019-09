Aprobada la moción para declarar la emergencia climática

El Pleno aprobó en la sesión de ayer la moción presentada por Compromís para declarar la emergencia climática. Esta fue presentada por Quico Fernández ante el Pleno y en un primer momento el PP pidió su retirada, pero no consiguió los votos suficientes. Por este motivo, se procedió a la votación de la moción y salió favorable con los votos a favor del Equipo de Gobierno e Iniciativa Porteña, abstención del PP y en contra Ciudadanos.

Según recoge la moción, el cambio climático es una evidencia científica. Nos encontramos ante una situación real de emergencia climática, que solo la ponen en cuestión los representantes de las entidades responsables de este problema. El planeta, los seres vivos y los ecosistemas están en peligro como lo confirman los recientes informes sobre el estado de la biodiversidad de la IPBES (Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas) y sobre el calentamiento global del 1,5° del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), que alertan de una situación que lleva a la extinción de una gran parte de los ecosistemas terrestres y marinos. Un millón de especies están amenazadas por la actividad humana y se está llegando a un punto de no retorno frente al cambio climático. No responder a esta grave crisis ecológica supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción de especies imprescindibles para la vida en la Tierra, dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas.

En este sentido, el escrito señala que hay que actuar con responsabilidad y aceptar la realidad de la crisis climática y la gravedad de la situación. Admitir las evidencias científicas, así como las propuestas de reducción de las emisiones propuestas es la única forma de proteger la existencia tanto a nivel global como a nuestro entorno. Las instituciones y la ciudadanía tienen que entender y atender la urgencia de la lucha contra el cambio climático y el Ayuntamiento de Sagunto tiene que ejercer un papel clave en la información y educación sobre la necesaria reducción de las emisiones, además de adoptar todas aquellas medidas que dentro de su marco de competencias ayudan a evitar el aumento de la temperatura global y a mejorar la salud y el bienestar de las personas.

Declarar la emergencia climática requiere asumir el cumplimiento de compromisos políticos reales y vinculantes, mucho más ambiciosos que los actuales, con la consiguiente asignación de recursos para hacer frente a esta crisis. Una hoja de ruta vinculante capaz de garantizar las reducciones de gases de efecto invernadero anuales, abandonar progresivamente los combustibles fósiles, apostar por una energía 100% renovable y reducir paulatinamente hasta cero las emisiones de carbono, en la línea de las indicaciones del informe del IPCC para limitar el aumento de las temperaturas en 1,5 °C. Un estado de emergencia implica potenciar los recursos disponibles de los Ayuntamientos para afrontar la crisis climática junto con los problemas asociados que conlleva.

La declaración de emergencia climática supone iniciar con determinación un proceso de educación, formación y concienciación de toda la población sobre la verdad de la crisis ecológica y el cambio necesario para frenar la situación actual. Es por eso por lo que ante esta situación y para iniciar el proceso de transformación social y asegurar la plena consecución de los objetivos, Compromís propuso una serie de medidas.

En primer lugar, se establecerán los compromisos políticos, normativas y recursos necesarios para garantizar reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto no más tarde de 2040 y a ser posible antes de 2035, así como detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas como única respuesta posible para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluyendo el humano.

En segundo lugar, se aplicarán políticas de abandono progresivo de los combustibles fósiles, apostando por una energía 100% limpia, verde y renovable de manera urgente y prioritaria. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento de Sagunto se tiene que analizar cómo conseguir este objetivo y proponer planes de actuación necesarios; entre otros, apostar decididamente por inversiones medioambientalmente sostenibles, lograr el pleno autoconsumo energético 100% renovable y una movilidad sostenible, fomentar medios de transporte no contaminantes y espacios sin tráfico, promover el aumento de la eficiencia energética y la inversión en instalaciones que utilicen renovables, crear espacios educativos de información para concienciar la población sobre la situación de emergencia climática y lograr políticas de residuo cero.

Además, también se potenciará y facilitará la economía local, que impulse la soberanía alimentaria y una agricultura y ganadería ecológica de proximidad. Por otro lado, iniciar la necesaria adaptación de los municipios a la crisis climática, con las consecuencias dramáticas que tiene el incremento de la temperatura global, las continuas olas de calor, la irregularidad acusada de las precipitaciones, el aumento generalizado del nivel del mar y otras manifestaciones que ya están afectando nuestra salud y el equilibrio bioclimático de nuestro entorno.

Y, por último, se protegerán nuestros parajes y entornos naturales, como los marjales, playas, cauces de los ríos y barrancos, delta del Palancia, huertos y cultivos tradicionales arraigados, bosques de especiales protección de la Sierra Calderona y Sierra de Espadán como el Paraje Natural de la Montaña de Romeu, puesto que los árboles y la vegetación en general minimizan el impacto de la crisis climática.