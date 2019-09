Cuenta atrás para rehabilitar el Pantalán

El cronómetro ya se ha puesto a cero para empezar a rehabilitar el Pantalán del Port de Sagunt. El nuevo convenio de colaboración entre la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y el Ayuntamiento de Sagunt firmado ayer contempla que el proyecto estará redactado en seis meses, según explicó el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, tras rubricar el documento con el presidente de APV, Aurelio Martínez. Además, la previsión de éste último es que la obra empiece «antes de dos años porque el dinero está» y tenga hecha su primera fase al final de 2022.

Con este acuerdo, la ciudad ratifica que el amplio espacio que ocupa ahora el muelle norte se abrirá al uso y disfrute vecinal. Y, aunque el texto no concreta plazos sobre cuándo se producirá esto, el alcalde apostó por «acelerar la integración puerto-ciudad», siempre teniendo que habrá que esperar a que finalice la concesión existente en el muelle norte.

El documento también recoge el compromiso ya anunciado de emprender una restauración paisajística del frente litoral del Marjal de los Moros, con la creación de un parque arqueológico al aire libre y un centro de interpretación del puerto romano de Sagunt. Sin embargo, el subdirector general de la APV, Manuel Guerra, admitió ayer que estas últimas inversiones «en suelo que no es de la Autoridad Portuaria» están previstas en realidad «como una medida compensatoria para la ciudad cuando se haga la tercera dársena» y, por tanto, «hasta que no se inicien esas obras, no se podrá hacer», precisó a preguntas de Levante-EMV. Junto a ello, reconoció que aún no hay fecha para esa macroampliación y que ésta «tendrá que esperar un poco», entre otras razones, porque «la segunda dársena no la hemos llenado» y porque «esto dependerá de muchas cosas», incluida la evolución de los mercados, las necesidades de crecimiento del puerto de València una vez finalizada su actual y última ampliación, así como las necesidades de las empresas instaladas en Sagunt, concretó junto al presidente de la APV.

El convenio firmado ayer, según explicaron, es básicamente el mismo ratificado en marzo por el anterior alcalde, Quico Fernández, si bien es ahora cuando ya es definitivo tras obtener el visto bueno de los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas. «Esto pone fin un proceso que ha sido muy largo, de muchos años», reconoció Martínez además de destacar su apuesta por este puerto.

Prueba de esto, según indicó, es la inversión prevista de10 millones de euros en la construcción del acceso ferroviario y 6 millones de euros en la red interior del puerto; unas cifras que se suman a los 20 millones de euros que destinará el Ministerio de Fomento.

También recordó el impulso del nuevo Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) que permitirá los tráficos con nuevas mercancías y «se espera acabar a principios de año», dijo.

El alcalde, Darío Moreno, destacó el trabajo de Martínez, pues «ahora hay una estrategia propia para el puerto marítimo, algo que se ha criticado durante años porque faltaba». Además recordó el importante papel jugado por la APV, «al permitir desbloquear Parc Sagunt, nos ha puesto en el mapa y sigue apostando por Sagunto, para que el puerto gane en competitividad, lo que nos beneficiará a todos». Moreno también quiso agradecer el trabajo del anterior gobierno local en este acuerdo por el que el ayuntamiento facilita los terrenos para el acceso ferroviario.