Algar de Palància, unes festes amb molta història i cultura

Les festes patronals d'Algar de Palància arriben a la fi amb un cap de setmana replet d'actes multitudinaris i populars i una vegada s'han acabat els bous al carrer. La cultura, la música i les tradicions estan present en les festes d'Algar.

La programació de les festes patronals d'Algar de Palància comença demà divendres, dia 20 de setembre, amb una missa major al migdia, en honor de Sant Pere Nolasc i Sant Ramon Nonat, cantada pel Cor Nostra Senyora de la Mercé d'Algar i que estarà dirigit per Benjamín Gascó Bolinches.

A les 14 hores hi haurà volteig de campanes i mascletà a l'antiga carretera N-225, en les proximitats del riu Palància i la cisterna, a càrrec de la pirotècnia Peñarroja de la Vall d'Uixó.

De vesprada, es projectarà una pel.lícula de cinema a l'Auditori municipal Joaquín Rodrigo. I de nit, la plaça Major serà l'escenari on tindrà lloc l'espectacle musical «A contracorriente», baix la direcció d'Álex Rubio que fusiona el flamenc amb temes llatins, pop i rumba junt a la pròpia cultura entre paios i gitanos amb un concepte modern. La jornada acabarà amb la Nit d'Albaes pels carrers del poble.



Missa, calderes i processó

El dissabte, dia 21 de setembre, els actes religiosos seran també els protagonistes de la festa en honor de la Mare de Déu de la Mercé. Dia gran per a les veïnes i veïns d'Algar de Palància.

Hi haurà despertà, rosari de l'aurora, cercavila a càrrec de l'Agrupació Musicocultural d'Algar i missa major, amb l'assistència de religiosos mercedaris. No hi faltarà la mascletà, així con el repartiment de calderes d'arròs amb fesols i naps a la plaça Major.

De vesprada, la cercavila i processió multitudinària i emotiva de la imatge de la Mare de Déu de la Mercé, portada per vuit joves vestits d'otomans i acompanyada per dotze xiquets i xiquetes vestits de turquets, tot amb la participació del grup de danses La Solana, d'Algar de Palància. Ja a la nit, el ball del Mantó a la plaça Major amb l'orquestra Formula Show, on les veïnes i veïns ixen a la plaça a ballar i mantindre una gran tradició d'Algar de Palància.

Està previst que diversos religiosos mercedaris del santuari de El Olivar de Terol i de la parròquia de Santa Maria del Puig visiten Algar el dia gran de les seus festes.

Finalment, el diumenge 22 de setembre, de bon matí tindrà lloc la XXXV Volta a Peu d'Algar i el Trail Territori Trotalgar.

A les 11 hores, missa en record del difunts i un parc infantil per als més menuts. I de nit, a les 21 hores, sopar de germanor a la plaça Major i una traca posarà la fi a les festes patronals.

L'alcalde d'Algar, Juan Emilio Lostado, convida a tothom a eixir al carrer i gaudir dels actes programats al llarg de les festes patronals. «Son dies de diversió -diu Lostado- amb respecte i harmonia entre veïnes i veïns».