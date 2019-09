Les festes mantenen tradicions ancestrals i molts actes populars per a tots els públics

El poble de Quart de les Valls celebra les festes patronals, les últimes de la subcomarca de Les Valls, on la música, la gastronomia, la pilota i els bous al carrer són protagonistes.

Hui és un dels dies més esperats, el dia del bou del poble. De matí se celebra la plega, un acte singular que soles se celebra a Quart de les Valls i es manté en el pas del temps. De vesprada bou i vaques pel poble i de nit embolat.

Demà diumenge se celebra la festivitat de la Verge del Pòpul, amb missa, jocs infantils, mascletà, partit de futbol i la novetat d'enguany de la Nit d'albaes. El dilluns, és el Dia del Crist, dia gran a Quart. Ja el dimarts, bou al carrer, cucanyes infantils i ball.

De dimecres a divendres les vaques a la plaça són el gran atractiu i l'epicentre de la festa amb les tradicionals entrades i eixides des del carrer del Cristo fins a la plaça. Tot un espectacle que congrega a molts veïns i aficionats taurins en una plaça repleta de cadafals, on la festa està assegurada i no faltarà la xaranga per animar-la amb música.

Les disfresses són altre dels grans atractius de les festes de Quart de les Valls, així com el dinar de les Quintes, un esdeveniment multitudinari. El segon dissabte de bou pel poble tancarà la temporada taurina a la comarca.

Per últim, diumenge 29 se celebra la festivitat de Sant Miquel amb missa, cercavila, processó i focs d'artifici.

Abans de tot això, ja s'ha celebrat amb gran repercusió la tradicional obra de teatre en valencià a la plaça Sant Miquel a càrrec de l'Associació Cultural El Codoval Ángel Asensi, tot un èxit tant per la qualitat de la representació com per l'assistència de públic, tot un clàssic de les festes.

Un taller de batucada, sopar popular i monòlegs també han dut la festa al carrer amb molta participació.

Així, l'alcalde de Quart de les Valls, Néstor Albert, convida a tots els veïns i veïnes a gaudir de les festes amb respecte i harmonia.