Junts per Faura apuesta por la inclusividad y el cuidado medioambiental

El partido municipal Junts per Faura apuesta por la inclusividad en las cuatro mociones que presentarán en el próximo pleno del 30 de septiembre. La primera propuesta se basa en el estudio para transformar los espacios de ocio y edificios públicos en lugares adaptados para personas con diversidad, incluyendo así la habilitación de parques con un fácil acceso, carteles fácilmente interpretables para personas con problemas de vista o bancos inclusivos. "La atención a la diversidad de los habitantes de un pueblo es una obligación que tiene el ayuntamiento para que sus habitnates sean personas con bienestar, salud y felicidad. Por eso presentamos esta moción, para colaborar con la mejoría de nuestro pueblo y nuestro entorno", destaca Domènec Garcia, portavoz de Junts per Faura.

Asimismo, la segunda propuesta alude a la emergencia climática, exigiendo al ayuntamiento la puesta en marcha inversiones ambientales sostenibles, asumir el pleno autoconsumo energético 100% renovable y una movilidad sostenible. Asimismo, también proponen la señalización de sendas y caminos rurales con tal de preservar el patrimonio histórico y natural de la población.

Por último, instan al Ayuntamiento de Faura a unirse a la Declaración Institucional del Ayuntamiento de Sagunt para el mantenimiento y mejoría de nuestras playas, pues según el regidor de Junts per Faura, José Cerezo: "Esta declaración no va en contra de nadie, solo pide que se trabaje conjuntamente en la regeneración de todas las playas de nuestro entorno y no solo en una". Asimismo Junts per Faura propone que todos los partidos firmen su Declaración Institucional en solidaridad con territorios afectados por la gota fría.