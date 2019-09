Proponen que se eliminen las multas por la grúa de Sagunt en algunos casos

Vox en Sagunt presenta en el pleno de esta tarde una moción para la que retirada de los vehículos por la grúa municipal no suponga, en determinadas circunstancias, el pago de 60 euros por la multa, más los 112 euros del servicio que presta la SAG.

El edil de la formación, Alejandro Vila, explica que «no se entiende como en un municipio en el cual se realizan al año más de 200 eventos y 500 necesidades particulares, entre mudanzas, obras, etc., lo que supone el movimiento de más de 10.000 vehículos, las corporaciones no se hayan preocupado de modificar la ordenanza para no causar tantísimo perjuicio económico a la población».

Y es que, según defiende Vox, esta normativa debería contemplar que «un vehículo correctamente estacionado no tenga ningún tipo de penalización económica, si posteriormente se ha señalizado la zona prohibiendo el aparcamiento con placas móviles y si necesariamente debe ser retirado que sea sin coste alguno para el propietario».



Ordenanza desfasada

Vila se refiere especialmente a cuando la grúa se lleva los coches por razones de urgencia, procesiones, pruebas deportivas, actos falleros, limpieza de la vía, reparaciones viarias o poda de árboles. En cualquier caso, desde Vox re reclama una revisión en profundidad de esta ordenanza, que., según defiende su edil, se ha quedado desfasada después de su aprobación hace 20 años.