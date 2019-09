Reivindicación y humor contra la metástasis

Una joven de Sagunt no solo lucha contra el cáncer y una metástasis que le afecta al hígado. También ha emprendido una campaña en internet para lograr más fondos para la investigación y, desde Instagram, da otra perspectiva de la enfermedad.

La lucha contra el cáncer que ha emprendido Anabel Molero es de lo más atípica. A sus 22 años, la joven de Sagunt ha decidido hacerle frente a la metástasis desde la reivindicación y el humor. Para ello, ha emprendido una campaña con tal de pedir más fondos públicos destinados a la investigación de esta problemática. Además, ha creado una cuenta en la red social Instagram (@ladycanc3r), donde relata cómo se enfrenta al «bicho» mediante vídeos y publicaciones en clave cómica.

«Para mí, desde mi forma de ser y mi punto de vista, el humor es el único camino que podía coger», afirmaba a Levante-EMV, además de confesar que la idea de hacer un llamamiento al Congreso de los Diputados no fue suya. «Me lo propusieron por las redes desde la plataforma Osoigo, que impulsa propuestas dirigidas a los políticos, y me pareció una buena forma de hacer algo de provecho», decía.

En concreto, la pregunta que plantea al Congreso de los Diputados es «¿cuándo tendremos una partida generosa para la investigación de la metástasis?» A su juicio, este tipo de inversiones son aún muy necesarias. «Hablo con gente que ha pasado un cáncer hace seis años y ahora lo vuelve a tener... Obviamente hay muchísimos avances, pero tienen que seguir investigando, porque igual que antes la gente se moría de un constipado y ahora eso no es nada, con el cáncer debería llegar a pasar lo mismo».

Cuando Molero tenía 19 años, el Instituto Valenciano Oncológico (IVO) le realizó un estudio genético, pues su tía había fallecido por un tipo de cáncer hereditario. Los resultados indicaron que portaba el gen, por lo que le comunicaron que le harían pruebas anuales. Un año después le hicieron una revisión en la que no se detectó ninguna anomalía y le dijeron que la próxima consulta podría esperar hasta los 25 años, pues las pruebas eran «muy intrusivas». Pero a los 22 años la joven se detectó un bulto en el pecho mientras se autoexploraba y al acudir al médico, le confirmó que tenía cáncer en el pecho y la axila. Después de un TAC le dieron el diagnóstico completo: También presentaba metástasis en el hígado.

Desde entonces, Anabel acude semanalmente al Hospital de Sagunt a recibir sesiones de quimioterapia y dice estar «muy agradecida» con su oncóloga y enfermeras: «El trato me parece brutal, no puedo estar más contenta, es como estar en casa». No obstante, destaca que «le llamó mucho la atención» que la psicooncóloga que ayuda en el centro a los pacientes no forme parte de la plantilla del hospital sino que esté ligada a la Asociación Española Contra el Cáncer. «Ni siquiera tiene un despacho para ver a los pacientes, le van dejando donde pueden», declara. Además, destaca la importancia del trabajo de esta profesional, que explica a los pacientes el proceso al que se van a someter, da detalles y resuelve dudas; «dedicándoles un tiempo que en muchas ocasiones el oncólogo no puede», dice.

Aparte de la necesidad de seguir investigando, Molero también remarca la poca información que tiene la sociedad sobre el cáncer, y cómo esto afecta a los que lo padecen y a sus familiares. «Hay muchísima desinformación, de hecho, cuando a mí me dijeron que tenía metástasis, lo primero que todo el mundo pensó es 'te vas a morir', yo la primera. Y dije vale, hay que cambiar el chip, porque metástasis no es sinónimo de muerte». También añade que, aunque sea más complejo y peligroso, «hoy en día hay gente que vive muchísimos años con metástasis», decía además de abogar por una mayor educación sobre esta enfermedad en los colegios y los medios de comunicación.

Mientras, ella aporta su granito de arena con su cuenta de Instagram. «Para mí el humor es la única forma para llevar esto. Es un palo para la gente de tu alrededor, pero al final nosotros tenemos la capacidad de decidir cómo nos vamos a tomar según qué situaciones, y con risas todo pasa más rápido y mejor», afirma. Junto a ello, confiesa lo bueno que puede ser compartir su experiencia en las redes sociales. «He recibido mensajes súper bonitos de gente que ha pasado un cáncer y que ya están curados del 'bicho', otros que han tenido cáncer hace quince años y a día de hoy siguen sin rastro... Es una forma de llegar a la gente y que la gente llegue a ti».