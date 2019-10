Aprobada la modificación de retirada de vehículos propuesta por Vox

La moción presentada por VOX Sagunt para realizar un estudio sobre la modificación de la Ordenanza Reguladora de Retirada de Vehículo ha sido aprobada por unanimidad en el pleno del 27 de septiembre. "En resumidas cuentas, nuestra intención es que la retirada de los vehículos estacionados antes de la señalización de los eventos no acarree un coste económico para los ciudadanos, ya que su vehículo antes de poner las placas estaba bien estacionado. Y aclara y matiza, que todo vehículo que estacione una vez estén puestas las placas de prohibido estacionar, será denunciado y retirado por la grúa, teniendo que pagar la denuncia y las tasas de la grua, ya que se entiende que, en este caso, el conductor está estacionando en un sitio donde está prohibido por unas placas móviles", ha expresado Alejandro Vila, concejal del partido, a Levante-EMV.

"Se llegó a indicar que los agentes de la policía local ya actuaban tal y como se solicitaba en la modificación propuesta, lo cual a criterio de nuestro grupo era si cabe más preocupante, puesto que suponía que los agentes habían recibido instrucciones contrarias a la Ordenanza, lo cual no deja de ser una irregularidad. Con la actualización de la Ordenanza, todos, tanto los ciudadanos como la Policía Local tendrán mucho mas claro como proceder, lo que supone dotarnos de más seguridad jurídica" ha añadido Vila, quien agradece al resto de grupos su apoyo a la iniciativa e insiste en estar atento para que esta moción no se quede en el olvido, como muchas otras aprobadas.

Por otro lado, desde Vox lamentan las limitaciones de participación que supone el reglamento orgánico municipal, pues aseguran que contaban con una inquietud reciente y que precisa de una solución inmediata respecto a la actual plaga de mosquitos que afecta a todo el municipio; que no pudo formularse sino por participación popular en el turno del público. "Sobre este asunto en particular, entendemos que la respuesta dada por nuestro alcalde no ha sido satisfactoria, no podemos ampararnos en que ha sido algo súbito a raíz de las lluvias recientes, ya que los mosquitos son un mal endémico que venimos sufriendo desde hace años, no contamos con un plan de erradicación o al menos si lo hay evidentemente no es eficaz. Este tema es muy importante, porque afecta al día a día de todos los ciudadanos y se incrementa especialmente en zonas ajardinadas donde acuden nuestros hijos", ha concluido el político, añadiendo que espera conocer en breve qué actuaciones concretas se han ejecutado y si habrá un plan de contingencia para el futuro.