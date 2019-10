Aumenta el número de mujeres que recurren al área de Igualdad en Sagunt

El Gabinete de Coordinación frente a la Violencia de Género de Sagunt se ha reunido un año más en las dependencias municipales del área de Igualdad. El acto lo ha presidido el alcalde Darío Moreno, responsable político de dicho departamento, y ha contado con la asistencia de todo el equipo técnico del departamento de Igualdad, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal de los centros de Salud y del Hospital de Sagunt, la Jefa de Sección de los Servicios Sociales del municipio, y las coordinadoras del Punto de Encuentro Familiar.

En esta reunión se han dado cuenta de las actuaciones realizadas por el ayuntamiento a cargo de los fondos económicos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por parte del área de Igualdad se han explicado las campañas sobre prevención de las agresiones sexistas, los puntos violeta instalados en espacios públicos, los cursos de formación en igualdad y prevención de la violencia o el programa de prevención en centros de secundaria; entre otras materias.

Otro de los puntos importantes ha sido la valoración de la situación actual de la violencia de género en la población saguntina, donde las diferentes profesionales implicadas han informado del número de mujeres atendidas, órdenes de protección en vigor, número de quebrantamientos de condena, etc., así como propuestas de mejora en cuanto a la atención integral que ya se ofrece desde el departamento municipal a todas las mujeres que estén viviendo esta situación, hayan denunciado o no.

Los datos que se han presentado corresponden al periodo del 26 de septiembre de 2018 al 25 de septiembre de 2019. En primer lugar, desde el servicio de información y acogida se ha atendido a 231 mujeres y se han contabilizado un total de 699 atenciones, cada una de ellas corresponde a un seguimiento individualizado del caso y acompañamiento en todo el proceso para superar la situación en la que se encuentran las usuarias, lo cual supone un incremento de las mismas del 9% respecto a 2018. Desde el departamento se indica que este aumento está causado por la mejora del conocimiento por parte de la población de los servicios del área de Igualdad, así como la coordinación con otros profesionales. Además, consideran que las campañas realizadas en los IES del municipio dan más visibilidad al departamento y, por ello, ha habido un incremento del 13% en la atención a mujeres jóvenes de menos de 25 años que han sufrido este tipo de situaciones. Los datos reflejan la tendencia nacional, ya que los estudios recogidos por el Ministerio de Igualdad muestran la preocupante evolución de esta problemática. De ahí, la necesidad de continuar con las campañas de sensibilización y prevención especialmente entre la población más joven, por ejemplo, la atención durante el periodo estival.

En cuanto al servicio de teleasistencia, actualmente hay activos 112 casos, que supone un aumento del 29% respecto al anterior periodo. El servicio Atenpro atiende y protege a mujeres víctimas de violencia de género independientemente de si han denunciado, y también a sus hijos e hijas. En la actualidad, muchos de estos casos en seguimiento son de mujeres que ya no cuentan con orden de protección en vigor, pero que valoran necesaria la continuidad del servicio ya que les aporta más tranquilidad en su día a día.

La asistencia psicológica que se ha prestado, 114 casos pertenecen a este 2019, de los 122 casos totales en seguimiento. Con respecto al año anterior ha habido un incremento del 32%, motivado en parte por la reducción de la estigmatización de las personas que acuden a terapia psicológica en nuestra sociedad. También se presta asistencia jurídica a quien la solicite. En los datos registrados de enero a septiembre de 2019, ha habido un total de 246 atenciones, de las cuales 236 han sido a mujeres y 10 a hombres. Por temáticas, un 62% fueron por temas de familia, un 25% por violencia de género, por otras consultas penales un 9% y civiles un 4%. Del total de atenciones, un 18% corresponden a mujeres con orden de protección en vigor, la franja mayoritaria de edad es de 31 a 50 años y un 28% son personas extranjeras y el 72% de nacionalidad española.

Darío Moreno, ha recordado que "lamentablemente este año estamos viendo muchísimos casos de violencia de género y para una parte de la población parece que suena lejano, pero también tiene lugar en nuestra ciudad y aunque por suerte no hemos tenido que lamentar casos en los que una mujer haya sido asesinada en Sagunt, eso no implica que no existan casos y que no tengamos que estar concienciados y preparados para dar atención cuando una mujer la solicita". Además, Moreno ha felicitado a los diferentes miembros que participan en esta mesa que se celebra con regularidad, tanto del sistema sanitario como de los cuerpos y fuerzas de seguridad y del departamento de Igualdad, "por el gran trabajo que hacen para asegurarnos de que como sociedad cumplamos y protejamos en la medida de nuestras capacidades a esas mujeres que se encuentran en una situación vulnerable".

Los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género tienen como objetivo que los ayuntamientos desarrollen una serie de programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género, así como medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado como son la realización de campañas de sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia contra las mujeres y elaboración de materiales para ofrecer información en materia de violencia contra la mujer; promover las Unidades de Apoyo en el ámbito local o Mesas de coordinación local; instrumentos de cooperación y coordinación similares de actuación urgente; especialización en las prestaciones y multidisciplinariedad profesional, ayudando de ese modo a la identificación de las víctimas de violencia de género para asegurar su ayuda y atajar cualquier riesgo o desprotección y apoyar y contribuir al ejercicio de sus funciones por las Unidades de Apoyo, entre otras muchas.