El Fertiberia debutará en la Copa del Rey en dos semanas con la visita al Zamora de Plata

El Fertiberia BM Puerto entrará en competición en la segunda ronda de la Copa del Rey, donde se las verá con el BM Zamora Rutas del Vino. Este viejo conocido, al que superó en la primera eliminatoria de la fase de ascenso que acabó con los rojiblancos en Asobal hace unos meses, ganó en la ronda inicial al Ciudad de Málaga (23-28) y ahora ejercerá de local en esta ronda que se resolverá a partido único el 16 de octubre

Antes de pensar en este enfrentamiento, los hombres de Vicent Nogués tienen al menos dos compromisos ligueros, el primero de los cuales les llevará el sábado hasta la Albericia de Santander para medirse al Liberbank Cantabria. En los preparativos de ese choque, el capitán David Bruixola ya vuelve a trabajar en pista, después de la lesión que se produjo durante la pretemporada y que todavía no le ha permitido debutar. El portero todavía no recibe disparos de sus compañeros, pero no se descarta que viaje a tierras cántabras. En caso de no llegar a tiempo, su reaparición se aplazaría a la octava jornada.

La otra duda en el Fertiberia es la de Álex Pozzer, a quien se ha descartado cualquier rotura en el hombro, pero hasta mañana no se probará para saber si juega esta semana.