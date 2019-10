Vaga Mundial pel Clima: I ara què?

El passat divendres, 27 de setembre, es va celebrar la Vaga Mundial pel Clima. Este esdeveniment global va ser organitzat per diverses organitzacions estatals i internacionals i va comptar amb el suport d'Acció Ecologista-Agró, associació que forma part de l'Aliança per l'Emergència Climàtica. El col·lectiu d'AE-Agró Camp de Morvedre va posar un autobús gratuït per a facilitar la presència de veïns i veïnes de la comarca en la manifestació de València.

La convocatòria va ser un èxit de participació i, finalment, van ser dos els autobusos que van acudir, un directe des del Port i altre des de Sagunt. En total, un centenar de veïns i veïnes de la comarca, entre ells molta gent jove, ens va acompanyar en un dia tan significatiu, quedant patent el gran interés i la preocupació cada vegada major que existix al Camp de Morvedre per l'Emergència Climàtica que vivim.

El Canvi Climàtic és ja, sens dubte, el major repte al qual s'enfronta l'espècie humana. Totes les nostres accions individuals i quotidianes, com és el cas de les relacionades amb la mobilitat o amb els nostres hàbits de consum, haurien de tindre'l en consideració de manera urgent. Podem, per exemple, triar la bicicleta o el transport públic per a anar a treballar, en lloc del cotxe. I optar per comprar productes agrícoles de proximitat, en comptes de comprar fruites i verdures que han travessat mig món per a arribar als supermercats.

Però, amb accions individuals no és suficient. Si volem evitar una pujada encara major de les temperatures durant els pròxims anys, resulta urgent decidir quin model de comarca i de país volem construir. Per exemple, cal reflexionar sobre si és convenient continuar apostant per infraestructures basades en els combustibles fòssils. Parlem, per exemple, de grans ports i de carreteres per al transport de mercaderies d'un costat a un altre del Planeta.

No seria millor tractar de relocalitzar la nostra economia? No seria millor basar-la en la producció i la fabricació local a través de les noves tecnologies, l'agricultura ecològica o el turisme de qualitat? Hem de decidir si ho fem o si, al contrari, continuem aprofundint encara més en un model contaminant com l'actual. Un model amb gran impacte en els ecosistemes més valuosos de la comarca: les marjals, les platges i les muntanyes litorals.

Més enllà de declaracions puntuals, pel present i pel futur dels nostres municipis, necessitem de manera urgent que els nostres representants polítics incorporen el factor del Canvi Climàtic en cadascuna de les decisions que es prenguen d'ara en avant. Esta és una exigència inqüestionable de la ciutadania, que va quedar demostrada en la multitudinària manifestació de València.

Per tot això, amb ànim positiu, però crític al mateix temps, i il·lusionats per la cada vegada major conscienciació popular, des d'AE-Agró Camp de Morvedre volem agrair la seua participació en la Vaga Mundial pel Clima a totes les persones que es van mobilitzar el passat divendres amb nosaltres. I, per descomptat, animem a tota eixa gent, i a la resta de la ciutadania de la comarca, a implicar-se cada vegada més en esta lluita vital contra el Canvi Climàtic. Nosaltres ho farem com sempre: Pam a pam!