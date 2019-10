El 9 d'Octubre se celebró por todo lo alto en el Port

Los días 8 y 9 d`'Octubre el Port de Sagunt celebró el "Dia dels valencians" con numerosas actividades y alguna que otra novedad. "Este año decidimos apostar fuerte porque el día de la Comunitat Valenciana tuviera la importancia que merece en el Port. Veíamos cómo año tras año la práctica totalidad de los actos conmemorativos se celebraban en el núcleo histórico, y decidimos realizar una programación de eventos más completa que otros años en el Port de Sagunt", han resaltado desde la Asociación Porteña Hogueras de San Antón.

Tanto es así, que la fiesta duró dos días. El primero tuvo lugar en el Casino con la actuación musical de Carlos y Celia, semifinalistas del concurso de À Punt "Family Duo", seguida de una cena de sobaquillo. Según afirma la Asociación fue todo un éxito, pues "se completó totalmente el aforo".

En cuanto al 9 d'Octubre, el Triángulo Umbral fue el escenario para los actos del día. El flashmob de la escuela de danza Aescena experimentó, tal y como confirman los miembros organizadores, "una afluencia masiva". Asimismo, el reparto de la olla de "arròs amb fesols i naps" dobló en cantidad a las del año pasado, además contando con la novedad de que en esta edición la comida fue gratuita.

La Asociación Porteña Hogueras de San Antón ha conseguido la mayoría de la financiación para estos festejos por parte del Ayuntamiento de Sagunt, a quienes han querido agradecer su apoyo. "También me gustaría agradecer a los comercios porteños colaboradores, así como a distintas Asociaciones que nos han mostrado su apoyo, no solo ahora, sino desde prácticamente los inicios de nuestra Asociación. Me estoy refiriendo al Casino, a la Asociación vecinal Iniciativa Porteña, al Grupo Jóvenes Porteños, y a la Cofradía Nuestra Señora de Begoña", han añadido.