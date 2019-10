Reivindicación y apuesta en Sagunt por más diálogo

El son de la dolçaina i el tabalet y los bailes del Grup de Danses Morvedre marcaron ayer el acto institucional con el que Sagunt celebró el 9 d' Octubre, el primero presidido por el socialista Darío Moreno desde su llegada a la alcaldía.

La bajada de la Senyera desde el balcón del Ayuntamiento de Sagunt volvió a revestirse de solemnidad mientras numeroso público miraba expectante cómo Moreno la tomaba en sus manos y la edil socialista Maria José Carrera, la de la Comunitat Valenciana.

Desde ahí se inició un recorrido hasta la plaza Glorieta en el que diferentes portavoces municipales y varios alcaldes de la comarca tomaron el testigo, los primeros con la enseña local y los otros con la autonómica: El portavoz de Compromís, Quico Fernández, el popular Sergio Muniesa, el edil de EU Roberto Rovira, el concejal de Vox Alejandro Vila y el socialista Javier Raro, así como los alcaldes de Benifairó de les Valls y Petrés, Antoni Sanfrancisco y Pere Peiró, así como la teniente de alcalde de Faura, Consol Durán.

Los bailes del Grup de Danses Morvedre, con sus cabezudos, marcaron el desarrollo de un acto donde no faltaron el himno de Sagunt y el de la Comunitat Valenciana. «En una fecha tan señalada reivindicamos la identidad cultural y singular del pueblo valenciano. En un día como hoy tenemos que proteger y defender los valores de libertad, solidaridad, justicia e igualdad», dijo el alcalde en su discurso además de apuntar que «conseguir la igualdad real en todos los ámbitos es el verdadero reto que tiene nuestra sociedad». Para lograr este objetivo, según señaló, «necesitamos el trabajo colectivo, a nivel individual, y también necesitamos el apoyo absoluto de las instituciones a todos los niveles. Hablamos de igualdad en el acceso a la justicia, a la educación, a la sanidad, y en tantas otras materias que no pueden depender de circunstancias como el género de las personas, su edad o el lugar de nacimiento. No podemos permitir ninguna discriminación», destacó en una intervención en valenciano ante un público con todos los asientos llenos y hasta gente de pie.

En un guiño con las demandas a nivel autonómico de su partido, señaló que «en esta fecha debemos pedir lo que creamos justo, y dentro de la igualdad, reivindicamos lo que nos corresponde como pueblo diferenciado. Por ello, hoy reclamamos lo que nos corresponde, y esta demanda no implica que seamos mejores ni peores, únicamente solicitamos al Estado lo que nos pertenece. Empezando por una financiación digna que no puede esperar ni un minuto más».

También aprovechó para insistir en su apuesta por «un Gobierno para la ciudad con más diálogo, más colaboración, más consenso, siempre en la búsqueda del interés general». Además, citó a Gandhi para recordar que, «como bien dijo», «el futuro depende de lo que hacemos hoy».