«Tenían más de un millón para las calles y no han ejecutado ni un euro»

El PP ha vuelto a denunciar la «manifesta incapacidad de gestión» del tripartito de Sagunt y esta vez ha utilizado como ejemplo el plan de repavimentaciones. «El año pasado dispusieron de un presupuesto de 380.000 euros y en el primer semestre de 2019 tenían 660.000, más de un millón del que no ejecutaron ni un euro», censura el portavoz municipal, Sergio Muniesa.

El concejal popular puntualiza que «no se trata de no tener recursos, sino de falta de interés del equipo de gobierno por la ciudad en general y por las vías de transporte en particular». Y es que, mientras la reserva presupuestaria se dejaba sin ejecutar, «los vecinos nos han trasladado, especialmente en las últimas semanas, el incremento de los baches y el pésimo estado de mantenimiento de las principales calles y avenidas», insiste Muniesa.

Además de invitar al tripartito a que «se de una vuelta para comprobar el estado de abandono de la ciudad», el portavoz del PP en Sagunt pide al gobierno local que «se deje de anuncios de una mayor inversión, si luego no la va a llevar a cabo, y mejore de verdad el asfaltado de las calles». Pero lo peor, insiste el popular, es que este asunto no es un caso aislado. «No hacen nada. No gestionan ni trabajan y aquí se vuelve a evidenciar. Cuando gobiernan PSOE, Compromís y EU, su nefasta gestión se traduce en baches. Mucho presupuesto y cero inversiones».



Compromisos

Por contra, «la diferencia con nosotros, es que el PP ejecutaba las repavimentaciones previstas, a las que añadía otras de forma extraordinaria a través de los planes de empleo, cumpliendo nuestros compromisos con los vecinos», concluye el exalcalde de Sagunt.