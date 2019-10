Protestas en Benifairó contra la sentencia del Procés

"Hui tot el País Valencià està a les vostres cel.les". Así aludía ERPV a la movilización e implicación de la ciudadanía tras la sentencia del Procés. Adela Alba, edila de ERPV en Benifairó de les Valls, leyó el manifiesto en una concentración frente al ayuntamiento.

Vecinos de El Camp de Morvedre acudieron a la cita con el objetivo de mostrar su repulsa ante una sentencia "que condena a todo un pueblo, una venganza del estado contra quienes quisieron, sencillamente, cumplir con el mandato de su pueblo", según ERPV.

El posicionamiento de quienes gritaron "llibertat presos polítics" pasaba por denunciar no solo la opresión del aparato estatal sino y ante todo, manifestar su solidaridad con cada uno de los presos condenados injustamente ante lo cual llamaron a la movilización: "No podemos esconder la cabeza bajo el ala; el País Valencià está junto a quienes han manifestado su repulsa a la monarquía y reclamado la independencia. No podemos quedarnos callados si un día queremos reclamar la gestión de nuestros propios recursos" apuntaba el manifiesto presentado por Adela Alba.

La concentración reunió varias decenas de personas que mostraron su posicionamiento, pacíficamente, con pancartas en las que se leía "Amnistia" y "Llibertat presos polítics".