Sagunt apoya la candidatura de la Jota Aragonesa a patrimonio de la UNESCO

Sagunt se suma a apoyar la candidatura de la Jota Aragonesa como Bien Inmaterial de la Humanidad de la Unesco y, de este modo, se convierte en la primera ciudad no aragonesa en dar este apoyo.

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sagunt, Asun Moll, ha declarado que presentará una propuesta del Centro Aragonés de Port de Sagunt para promover una declaración institucional en el próximo Pleno de la Corporación Municipal a favor de la inscripción de la Jota Aragonesa en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. "Será un orgullo para nosotros que Sagunt sea la primera ciudad valenciana y de fuera de Aragón que apoye un proyecto tan importante como este y que ya ha recibido el visto bueno del Congreso y de todas las instituciones aragonesas", ha declarado la concejala.

La Jota Aragonesa "es una manifestación cultural, artística y musical muy relevante y nosotros valoramos mucho los centros culturales aragoneses que tenemos en nuestra ciudad ya que siempre han mantenido una gran actividad cultural y se han integrado perfectamente sin perder sus raíces de procedencia" ha manifestado la delegada, quien ha recordado la relación histórica de Sagunt con Aragón "ya que la recepción de migrantes aragoneses forma parte de las raíces de nuestra ciudad".

La delegada de Cultura se ha referido a los lazos económicos y humanos que forman parte de la sociedad del municipio y que se establecieron desde que a principios del siglo XX con la exportación de mineral de hierro de Sierra Menera para la industria siderúrgica a través de Port de Sagunt. "Pero además, el municipio de Sagunto ya se ha convertido en un referente en el mundo de la Jota Aragonesa ya que las escuelas de esta tradicional música y baile son conocidas y reconocidas por Aragón y sus integrantes, para nuestro orgullo, han obtenido premios y reconocimientos muy importantes", ha manifestado la concejala haciendo referencia al Centro Aragonés de Port de Sagunt y la Casa de Aragón de Sagunt núcleo histórico.

La comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 13 de febrero de 2019, aprobó la Proposición no de Ley relativa a la declaración de la Jota aragonesa como Patrimonio Cultural lnmaterial de la Humanidad, presentada por el grupo parlamentario Popular en el Congreso y enmendada por el grupo parlamentario Socialista y publicada en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados en la que se insta al Gobierno de España a que, una vez presentada por la Comunidad Autónoma de Aragón y previa aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico y su grupo de trabajo de Patrimonio Mundial e Inmaterial, apoye y defienda en las instancias internacionales oportunas, la inscripción de la candidatura de la Jota Aragonesa en la lista Representativa del patrimonio Cultural lnmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

Así pues, con Sagunt, ya son 40 las instituciones, entre ayuntamientos, diputaciones así como el gobierno autonómico de Aragón, quienes apoyan esta candidatura. La Jota Aragonesa es una manifestación folclórica que identifica a la Comunidad Autónoma de Aragón y constituye una de las expresiones culturales, populares, artísticas y musicales más importantes no solo de España, sino de fuera de nuestras fronteras. La Jota Aragonesa trasciende el folclore para alcanzar la categoría de verdadero símbolo y seña de identidad de todo un pueblo, parte intrínseca del patrimonio cultural aragonés. La Jota Aragonesa merece el reconocimiento que por su singularidad, su historia, su aporte a la cultura española y sobre todo por el empeño y la firmeza que muchos aragoneses le han dedicado durante muchos años para que no quedara, no solo en el olvido, sino que se revitalizara, se mantuviera y se transmitiera con el vigor, la brillantez y el empuje que tiene hoy en día.