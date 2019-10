La Policía Local de Sagunt recibe formación específica sobre los patinetes eléctricos

Agentes de la Policía Local de Sagunt de diversas unidades han realizado un curso sobre vehículos de movilidad personal (VMP), popularmente conocidos como patinetes eléctricos. Esta formación específica forma parte del Plan de Formación Contínua que cada año organiza el Ayuntamiento de Sagunt.

La docencia fue impartida por Aurelio Urbán Rubio, agente de la Policía Local de València con una dilatada experiencia en esta materia, que mostró las nociones necesarias tanto mediante clases teóricas como en la práctica a través de controles específicos de estos vehículos.

Los vehículos de movilidad personal no pueden circular por las aceras y sus conductores no pueden hacer uso de dispositivos de telefonía móvil ni de auriculares, ya que este tipo de vehículos se consideran unidad de tráfico. Del mismo modo, tampoco pueden superar los 30 km/h y aquellos patinetes que incorporen sillín no tienen permitida la circulación.

Respecto a la legislación regulatoria de este tipo de VMP, hay que indicar que, en estos momentos se encuentra dispersa entre un marco jurídico a nivel nacional e internacional, entre las que se encuentran reglamentos europeos, instrucciones de la DGT y ordenanzas municipales. No obstante, la regulación estatal específica sobre VMP es inminente, por lo que el Ayuntamiento de Sagunt no procederá, de momento, a su regulación a través de Ordenanza Municipal, ya que habría que modificarla para adaptarla a la regulación estatal de superior rango.

El delegado de Movilidad Urbana, Javier Raro, afirma al respecto que "se está a la espera de la normativa estatal que regule los patinetes eléctricos, la cual es inminente, con lo que procederemos, además de a su aplicación, a la modificación de las ordenanzas vigentes del Ayuntamiento que se vean afectadas".

Por su parte, la concejala de Policía Local, Natalia Antonino, destaca que "el peatón es la unidad de tráfico más frágil, por lo tanto los miembros de la Policía Local velarán de forma prioritaria por su protección, así como por el mejor encaje de los nuevos vehículos de movilidad personal que circulen por las vías de nuestro municipio".