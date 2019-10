Confirman la condena a un exedil de Sagunt por calumniar a otro

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 12 de Valencia que condenó al exedil de Sagunt Sergio Moreno por un delito de «calumnias con publicidad» contra el que fuera portavoz del PSOE en el anterior mandato, Francisco Crispín, por unos comentarios vertidos contra él en un grupo de la red social Facebook, cuestionando la forma en que ganó su plaza como jefe de sección del departamento municipal de Actividades.

Pese a que el anterior edil de ADN Morvedre recurrió, la Audiencia considera que no hay «ningún error valorativo en orden al tipo delictivo por el que ha sido condenado» y, además de hacerle pagar las costas procesales «si existieren», ratifica las penas impuestas en su día de multa de 14 meses, con cuota diaria de 10 euros, la obligación de indemnizar a Francisco Crispín con 1.500 € «en concepto de responsabilidad civil» y la orden de publicar la sentencia cuando fuera firme en el mismo grupo de Facebook donde se habían vertido las acusaciones».

Frente a los argumentos del que fuera candidato de Podemos a la alcaldía de Sagunt, la Audiencia tiene claro que las expresiones que hizo « integran el delito de calumnias pues imputan al Sr. Crispin un hecho delictivo sancionado en el articulo 406 del Código Penal... atribuyéndole a aquel haber accedido al puesto de Jefe de Servicio de Inspección Técnica de Actividades del Ayuntamiento de Sagunto de modo ilegal, mediante "un dedazo" sin cumplir los principios de igualdad, mérito capacidad y publicidad, buscando los criterios para que este puesto fuera para él que, a sabiendas, lo aceptó». Para el tribunal, «las expresiones que la sentencia transcribe en su apartado de hechos probados son calumniosas en sí mismas y están acreditadas no solo documentalmente, sino también con el silencio guardado por el acusado», así como los testimonios del edil Manuel González y otro vecino «y del propio tenor literal de las advertencias que estos mismos le realizan ya en la propia conversación mantenida con el acusado en respuesta a su falsaria imputación».

También cree que «no cabe duda alguna» respecto a la autoría «ahora cuestionada en el recurso», pues resalta que «el acusado nunca la negó expresamente» y además «la adveraron no solo en el plenario y se deduce de la conversación mantenida por los tres concejales». En este sentido, da por seguro que «la imputación la realizó no solo con temerario desprecio a la verdad sino con pleno conocimiento de la falsedad, no solo porque consta que era Concejal de personal del Ayuntamiento de Sagunto, sino porque expresamente se lo advirtió el Sr. Manuel González». Además recuerda que «aún tras ser advertido del peligro y falsedad de sus afirmaciones, el acusado no rectificó pese al acto de conciliación y a la interposición de la querella». Finalmente, descarta aplicar «la pretendida exención del acusado por aplicación de la exceptio veritatis que contempla el artículo 207 del Código Penal».