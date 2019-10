GRAN TRABAJO DEL GRUPO SOCIALISTA DE ALGÍMIA

como Secretario General Comarcal del Partido Socialista del Camp de Morvedre, creo que debo expresar en público y hacer conocer lo que acaba de suceder en el Ayuntamiento de Algímia d'Alfara, porque es muy importante que la ciudadanía sepa lo que ocurre y la actitud de cada grupo municipal, para que se pueda valorar con rigor y con certeza lo que ha pasado. Por eso quiero trasmitir lo que he sabido y extenderlo, una vez he tenido conocimiento claro y fiable de lo que ha pasado.

El Grupo Socialista municipal presentó el 6 de septiembre en el registro municipal dos mociones para su inclusión en el Orden del Día del siguiente Pleno Municipal, que sería para finales de mes. Las dos mociones incluían un importantísimo contenido social y solidario.

Una moción se refería a proporcionar ayudas a las personas afectadas por algún tipo de dependencia física o cognitiva y a sus familias. La otra moción implicaba regular la ordenanza municipal de ayudas municipales a estudiantes (becas), incluyendo también a los estudiantes de estudios post-obligatorios, tales como Formación Profesional, Bachiller, Universidad, Escuela de Música. En ambas mociones se había estudiado con todo rigor la cuestión económica y eran absolutamente viables.

Después de muchos días intentando debatir dichas mociones con el Equipo de Gobierno para consensuar un sólo texto, ello fue imposible, alegándose por el Sr. Alcalde que se habían presentado en el Registro de Entrada sin tener, el grupo de gobierno, conocimiento previo de los mismos.

Es legítimo y normal poder presentar en el Ayuntamiento propuestas de mejora y mociones para que nuestros vecinos puedan vivir mejor y luego negociarlas, eso es lo que ocurre en todos los municipios donde la oposición es constructiva.

Lo surrealista y lo inexplicable es que al final se incluyeron en el orden del día y, durante el debate, el equipo de gobierno propuso algunas enmiendas que fueron aceptadas por el Grupo Socialista en su totalidad, lo que dejó sin argumentos al grupo de gobierno por lo que, sin más, se procedió a la votación y, el Grupo Municipal del señor alcalde votó, argumentando que ellos son 5 y ustedes 4, en contra de las mociones.

Por eso hay que informar a la gente y que sepa la actitud equivocada, a mi entender, del grupo de gobierno en Algímia d'Alfara y la facilidad para no favorecer a colectivos tan importantes como las personas dependientes y personas estudiantes. Además creo que conociendo, lo que conozco por proximidad, a algunos integrantes del grupo de gobierno, no entiendo, pero respeto, que no apoyen medidas sociales como estas.

Quiero expresar la opinión de que a veces manifiestan algunas agrupaciones independientes de electores que gobiernan o quieren gobernar en algunos municipios bajo esa expresión «somos independientes y no somos políticos, somos gestores», no lo comparto porque todo aquel que se presenta a unas elecciones para un ayuntamiento u otras corporaciones, a partir de la toma de esa decisión, ya es político.

Ahora, espero que los vecinos de Algímia d'Alfara sepan valorar el trabajo que está realizando el Grupo Socialista, que seguro que no tirará la toalla y al cual, desde la ejecutiva comarcal, apoyaremos.