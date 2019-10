Sagunt abrirá 36 plazas de Policía Local en la próxima oferta de empleo público

El Ayuntamiento de Sagunt ofertará 36 plazas de Policía Local en los próximos meses para cubrir las faltas de personal que actualmente tiene el cuerpo de seguridad del municipio. Según ha informado el alcalde Darío Moreno, serán 28 agentes, cinco oficiales, un comisario, un intendente y un inspector. A estas plazas se suman las 14 del proceso selectivo y que quedó paralizado. De este modo, la actual plantilla que cuenta con un total de 92 policías locales tendrá un incremento el cual se hará efectivo en el plazo aproximado de 18 meses.

Esta oferta ha sido comunicada públicamente en el salón de plenos del ayuntamiento, donde han asistido el alcalde de Sagunt Darío Moreno, la concejala de la Policía Local Natalia Antonino y la delegada de Personal María José Carrera.

"Este anuncio es especialmente importante ya que llevábamos 15 años sin que hubiera oferta de empleo público de estas características en nuestro municipio, ha excepción de las 14 plazas del proceso que se inició el año pasado y que pese a estar paralizado nosotros hemos reactivado", ha manifestado el alcalde.

Asimismo, ha recordado que desde el principio de la legislatura "este Equipo de Gobierno ha demostrado que la Policía Local era una prioridad porque entendíamos que hasta ahora era un departamento que no contaba con los recursos humanos y los materiales suficientes para llevar a cabo su labor y que esta falta repercute en el buen funcionamiento de la ciudad, ya que no es un departamento que funcione de manera aislada al resto, sino que precisamente el buen funcionamiento de la Policía Local lleva a que toda la ciudad funcione de una forma mucho mejor".

El alcalde ha agradecido a los sindicatos por lograr llegar a un acuerdo con respecto a esta oferta pública de empleo de una manera rápida ya que comprendían su importancia y necesidad, así como a los departamentos implicados (Policía Local y Personal) "que han sabido trabajar de una forma coordinada para que esto fuera una prioridad".

No obstante, Darío Moreno ha aclarado que, para no crear falsas expectativas, esta oferta "tiene que seguir un proceso que llevará en primer lugar a la oposición dentro de unos seis meses más aparte un año de formación, con lo cual para la incorporación de estos efectivos estamos hablando de un año y medio aproximadamente". El alcalde ha explicado que pese a saber que es mucho tiempo "si no nos ponemos a hacerlo ya, el tiempo va a seguir siendo el mismo y lo que queríamos acelerar el proceso todo lo que pudiéramos".

El alcalde ha explicado que pese a la falta de personal del cuerpo de Policía Local, "tenemos la suerte de contar con grandísimos profesionales que están llevando a cabo un trabajo esencial en nuestro municipio y que entendemos que esta oferta es un paso en la buena dirección, en seguir confiando en la Policía Local, pero que solo es un primer paso ya que queda mucho por hacer". Por este motivo, Moreno ha afirmado que seguirán apostando "por aportar todos los recursos que la Policía Local necesita, mejorando las infraestructuras en las que desempeñan su trabajo, así como los recursos y por supuesto el personal".

Para el alcalde de Sagunt, el objetivo es incrementar el número total de personal de Policía Local y aunque reconoce que es un camino largo, "vamos a seguir apostando por este departamento ya que es vital para todo el ayuntamiento".

Por su parte, Carrera ha manifestado que el proceso comenzará en menos de un mes ya que "son una prioridad absoluta del Equipo de Gobierno".

Finalmente la delegada de Policía Local, Natalia Antonino, ha reseñado que "llevamos 15 años sin que se saque una oferta de empleo público en el ámbito de la Policía Local. Esperamos que poco a poco se repongan estas plazas al 100 %". Antonino también ha agradecido al alcalde y a la concejala de Personal "la generosidad que han tenido para el departamento de Policía Local, ya que es importante que repongamos todas estas plazas".