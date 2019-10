Contra la pujada de la taxade residus

Dimarts passat el Consorci de Residus va aprovar el pla de sanejament de l'entitat per a regularitzar vora 3,2 milions d'euros de desequilibri en els seus comptes. Esta decisió comportarà un increment del rebut estàndard (el que paguem totes les cases) d'aproximadament 13 euros, és a dir, un increment de quasi el 20%. De totes totes, Compromís per Sagunt ens posicionem en contra que la pujada siga d'eixa magnitud perquè pensem que hi ha altres maneres d'afrontar els problemes que ha generat el dèficit. Per què sempre s'han de pujar els rebuts? Hi ha d'altres solucions!

Pensem que per eixugar els deutes s'han d'incorporar correccions amb les despeses de l'entitat. Si analitzem les despeses, per tant, vorem que hi ha partides amb les quals es pot estalviar. Certament, el Consorci ha d'incrementar els ingressos, però no ha d'anar de la mà únicament de la pujada dels rebuts. Cal millorar les aportacions de la Generalitat i les diputacions de Castelló i de València, que a pesar que representen el 40% del Consorci només aportaran (segons els pressupostos de 2020) uns 100.000 euros d'un pressupost total que s'acostarà als 13,8 milions d'euros.

A nivell municipal també es poden fer accions, com ara incrementar les tones i la qualitat del fem orgànic que generem. Si reciclar una tona d'orgànic és més barat que una tona de fem «normal», per què no millorem el percentatge de fem orgànic? Aconseguir això depèn de tots nosaltres, de la conscienciació, de la motivació, al cap i a la fi de l'educació i el compromís mediambiental. Certament. Però no és menys cert que també depèn de la SAG, dels mitjans que dedique a aconseguir que els grans productors (bars, supermercats, mercats, etc.) facen com cal la recollida selectiva. És a dir, fer les coses fàcils, el sistema està dissenyat per a forçar el canvi en la recollida de residus. Ara bé, si els deures s'hagueren fet el 2009 i el PP haguera implantat el model quan governava, en estos moments estaríem, sense dubte, en un altre escenari millor.



Lectors als contenidors

Una de les despeses més importants que ha causat el dèficit ha estat la implantació d'un sistema per a dotar els contenidors de lectors que permeten que tot el món, i no sols els que van als ecoparcs, puguem beneficiar-nos dels descomptes per reciclar. És necessari, per tant, fer els canvis necessaris perquè esta mesura siga efectiva. Sens dubte, pot ser una bona motivació per a incrementar el reciclatge, juntament amb la necessària conscienciació de la ciutadania a través d'educadors ambientals o altres figures. Si tots reciclem, de ben segur que no pujaran els rebuts.