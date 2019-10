"Es hora de llevar a Madrid una voz de mujer y en defensa de las políticas medioambientales"

La periodista, escritora y divulgadora científica Maria Josep Picó vivió ayer una jornada muy especial, pues tuvo la oportunidad de hablar sobre su candidatura al Congreso de los Diputados en el Centre Cultural Mario Monreal de Sagunt, a escasos metros de donde se ha criado toda la vida. Durante la velada estuvo acompañada del periodista local Enric Cuenca. También asistieron el Número 1 de Compromís, Joan Baldoví, al igual que los máximos responsables del partido en la comarca, como la Directora General Teresa García o el concejal Quico Fernández.

En el encuentro, tanto Baldoví como el portavoz local de Compromís, Lluís Alcaide, expresaron su respaldo hacia Picó. Por su parte, el Número 1 dijo: "He querido venir a Sagunt porque aquí siempre me han apoyado y sobre todo para apoyar a Maria Josep en su pueblo. La conozco desde hace mucho y ella será un complemento perfecto para mí en el Congreso, llevando la voz de los valencianos y valencianas a Madrid".

En cuanto a Alcaide, halagó a la periodista diciendo que "el colectivo de Sagunt está muy contento de que una saguntina como Picó vaya de Número 2 al Congreso, y sabemosq ue hará un buen trabajo, sobre todo en lo refremte con nuestra ciudad y comarca".

La periodista experta en medioambiente llega a las listas como la Número 2 de Més Compromís per València, donde pretende poner en valor y aportar soluciones a la problemática medioambiental y a las decisiones del Congreso que conciernen a los valencianos. "He decidido dar este paso como independiente para presentarme al congreso por el cansancio de los dirigentes, que no saben llegar a acuerdos ni formar gobierno. Pero, sobre todo, por una madurez política que hace que después de más de 20 años ejerciendo de periodista y otros cuantos de profesora en la universidad, es hora de dar el paso, servir a los valencianos y valencianas y llevar a Madrid una voz de mujer y en defensa de las políticas medioambientales: la biodiversidad, el territorio y las políticas climáticas, para que no se queden en el papel, sino que ayuden a crear una sociedad transformadora", apuntaba Picó durante el acto. Asimismo, en una palabras en exclusiva a Levante-EMV, donde trabajó durante muchos años, remarcaba: "Creo que es importante que las mujeres tengamos liderazgo y podamos aportar nuestra perspectiva en la política estatal".

Actualmente, Picó es periodista especializada en la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) del Servicio de Comunicación y Publicaciones, profesora asociada en el Departamento de Ciencias e investigadora del Grup de recerca ITACA de la Universitat Jaume I de Castelló. Asimismo, es profesora-coordinadora del área de Periodismo Ambiental del máster de Comunicación Científica, Sanitaria y Ambiental de la Universitat Pompeu Fabra.

En su trayectoria también destaca haber sido directora de la revista catalana de divulgación científica «Nat», haber escrito libros como «El canvi climàtic a casa nostra» (2007) o haber dirigido el programa de À Punt radio «Vides de Ciència» (2019). Entre los reconocimientos que ha obtenido, se encuentran el Premio Nacional de Periodismo Ambiental 2005 del Ministerio de Medio Ambiente o el galardón ADN este mismo año del Ateneu de Natura de Castelló.