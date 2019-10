Sagunt acogerá la prueba piloto de un tratamiento insecticida contra las cucarachas

Sagunt ha sido la ciudad elegida para la prueba piloto de un tratamiento insecticida contra las cucarachas americanas en la que colabora el Ayuntamiento de Sagunt. Se trata de un producto innovador en el método y procedimiento de la mano de las empresas GMB Internacional S.A. y CTL S.L. con el que prevén una reducción como mínimo del 80% de la población de cucarachas americanas, ya que al comerse el producto mueren y, al ser insectos necrófagos, tiene un efecto multiplicador.

Esta mañana se ha presentado este ensayo en el ayuntamiento y ha contado con la asistencia del alcalde, Darío Moreno; del concejal de Sanidad, Javier Timón; de responsables de GMB Internacional, Teresa Lisarde y Elena Soria; del gerente de CTL, Joaquín Bernabeu; y del director técnico de CTL, Daniel Bravo.

GMB Internacional, empresa fabricante del producto, y CTL han presentado Crawblock, un cebo insecticida en formato de bloque sólido parafinado específicamente diseñado para el control de infestaciones por cucarachas de alcantarillado. El objetivo de este ensayo de campo es determinar la eficacia de este producto insecticida en condiciones reales de uso y de seguridad en la red de alcantarillado público frente a la cucaracha americana, todo ello basado en cálculos matemáticos, con formulaciones mejoradas y respetuoso con el medio ambiente.

Debido a la inexistencia de métodos oficiales publicados o guías para este tipo de ensayo, GMB Internacional ha diseñado su propio método de ensayo de campo. En primer lugar, se han seleccionado 5 zonas de actuación alejadas entre sí y un total de 25 trapas de alcantarilla para tratar. A continuación, se ha realizado un Pre-test con una estimación del tamaño inicial de población de la plaga para posteriormente proceder a la colocación de los cebos insecticidas en las zonas elegidas, que son entre las calles María Zambrano y C/ María Pérez Lacruz; C/ Villanueva de los Infantes y C/ Cózar; C/ Estaño, C/ Plomo, C/ Zinc y C/ Mercurio; Plaza de la Independencia; y C/ Sant Doménech y C/ Calvari Vell.

Crawblock se colocará en el interior de un portacebos ubicado en los diferentes puntos escogidos de la red de alcantarillado para iniciar la fase de tratamiento, que tendrá una duración de 8 semanas y que está previsto que la empresa CTL la inicie el próximo 6 de noviembre. Además, cada semana se procederá a la revisión de los portacebos para comprobar los efectos de la temperatura y la humedad, el estado de consumo del cebo, la renovación de trampas si fuese necesario, la contabilización de ejemplares vivos y muertos, así como documentar todo el proceso con fotografías. Una vez transcurridas las 8 semanas, que se calcula será entre enero y febrero de 2020, se procederá a la evaluación del descenso de la población y, si ha sido igual o mayor al 80% el producto se considera eficaz, según un criterio europeo; y para obtener una eficacia global, al menos en 3 de cada 5 zonas ha debido de ser eficaz.

Para regular todos estos métodos existe el Registro Oficial de Biocidas Europeo, el cual autoriza el uso de los insecticidas velando por el respeto al medio ambiente, entre otros factores. Según han explicado, en un plazo de dos años no habrá ningún insecticida en el mercado que esté registrado para su uso en el alcantarillado. Es por este motivo, que mediante este ensayo de eficacia, que consiste en un estudio científico, innovador y riguroso, estas empresas presentarán al Registro un dossier explicativo con todos los pasos seguidos y los resultados obtenidos para, así, obtener la certificación pertinente y poder proceder a su uso completamente autorizado a partir de un plazo de dos años desde su presentación, ya que es el tiempo que tarda Europa en dar la aprobación para su uso. Al margen de que finalmente se registre el producto o no, para poder proceder a este ensayo de campo, las empresas han solicitado expresamente al Ministerio de Sanidad y Consumo y Bienestar social la autorización correspondiente para el desarrollo de pruebas de eficacia de producto no registrado.

El concejal de Sanidad, Javier Timón, en primer lugar, ha agradecido «la elección de nuestra ciudad, como una apuesta de la empresa CTL, actualmente contratada para el control de plagas, dadas las características de nuestra ciudad por núcleo urbano y con una zona de puerto y playa que permiten que prolifere este tipo de plaga». Además, Timón ha destacado las características de este nuevo tratamiento que está «en equilibrio entre la eficacia y la protección medioambiental, algo muy importante, ya que que no se permite el uso de otros tratamientos por cuestiones medioambientales».