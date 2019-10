Profesorado internacional visita Sagunt para conocer los trabajos realizados en la Via del Pòrtic

Un total de 30 profesores de universidades europeas y asiáticas han visitado el espacio museístico de la Via del Pòrtic para conocer el trabajo realizado en la recuperación de los restos de la plaza Antiga Moreria dentro del proyecto Nexus. Este profesorado es especialista en estudios de georadar y modelización tridimensional y acude a Sagunt con motivo de un intercambio entre universidades de Europa y Asia. El objeto de dicho intercambio es mostrar los trabajos realizados en la Via del Pòrtic y durará una semana en la que se enfocarán en la monitorización y documentación del patrimonio cultural.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y la delegada de Turismo, Natalia Antonino, han recibido en el museo de la Via del Pòrtic a este grupo que ha asistido acompañado del responsable del proyecto, Luis Ángel Ruiz. A la recepción también han asistido el ingeniero en Geodesia, Cartografía y SIG del departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la Universidad Politècnica de València, Fernando Francisco Buchón, y el arqueólogo de los espacios y coordinación del proyecto, José Manuel Melchor.

Darío Moreno ha agradecido la participación de todos en este proyecto, además de la colaboración de Luis Ángel «al que agradezco que haya pensado en Sagunt y en sus monumentos». Durante la visita, ha hablado de las características de la Via del Pòrtic, de la posterior visita a la Domus dels Peixos y de cómo, en general, «la gente conoce Sagunt o por su Castillo por el Teatro Romano, pero tenemos mucho más patrimonio». Por otro lado, «desde el punto de vista del gobierno local, pensamos que es muy importante que la administración pública trabaje juntamente con las universidades públicas y la participación de ellas en proyectos de colaboración como este, ya que es una gran oportunidad para darnos a conocer a través de visitas culturales y mostraros cuál es nuestra ciudad, cuál es nuestro patrimonio y nuestra historia».

Natalia Antonino, por su parte, ha dado la bienvenida a todos y todas y ha asegurado que es «un orgullo que personas de otras ciudades visiten nuestro municipio y lo importante de todo esto es ver cómo se interesan por el patrimonio y por la cultura de nuestra ciudad, ya que Sagunt es un referente en cuestión de producto cultural». Además, les ha deseado que tengan «tiempo suficiente para visitar la ciudad y que repitáis esta experiencia».

Nexus (Nodes of Excellence in South Eastern Asian Universities through Spatial Data) es un proyecto del programa Erasmus+ Capacity Building for Higher Education (CBHE) cuyo objetivo es crear capacidades de educación superior e investigación en el ámbito de la teledetección y los sistemas de información geográfica en universidades del sureste asiático.

El proyecto consta de cinco socios europeos de las universidades Vrije Universiteit Brussel de Bélgica; Warsaw Univesity of Life Sciences de Polonia; Universidade de Lisboa en Portugal; The Glasgow Caledonian University del Reino Unido; y seis socios asiáticos de las universidades de King Mongkut's University of Technology Thonburi de Tailandia; Prince of Songkla University Phuket Campus de Tailandia; Royal University of Phnom Penh y Royal University of Agriculture de Camboya; y Mandalay Technological University y Yezin Agricultural University de Myanmar.

Los objetivos específicos del proyecto son, entre otros, mejorar sus capacidades de investigación en aspectos de interés regional, incluyendo la documentación del patrimonio cultural y arquitectónico; implementar cursos de formación en investigación aplicada o crear una red de innovación y teledetección entre universidad, empresas y administración.