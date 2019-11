El Atzeneta espera hoy al Acero

No hay puente para el fútbol de Tercera División. Después del derbi, el CD Acero y el Atlético Saguntino buscarán puntuar a domicilio y en casa, respectivamente. Los rojiblancos se miden hoy a las 16 horas al Atzeneta a domicilio, mientras el Atlético Saguntino recibirá al Hércules B en el Nou Morvedre mañana a partir de las 17.30 horas.

Los porteños viajan al campo del equipo dirigido por David Albelda con el que solo se lleva un punto en la tabla. Los locales buscarán la victoria en casa tras empatar (2-2) ante el Novelda. No tuvieron un buen arranque de temporada. Es un equipo hecho para estar la parte de arriba y luchar por el ascenso. La situación en la tabla puede ser engañosa y será un partido complicado para el Acero que viene de perder en su campo ante el eterno rival.

El técnico rojiblanco, Juan Márquez apunta que «el partido lo afrontamos sabiendo que es importante, ya que sería bueno ganar o puntuar allí. El Atzeneta es un equipo diseñado para metas más altas, pero de momento las cosas no le están saliendo bien. Seguro que saldrán de la situación que se encuentran y subirán en la clasificación, pero en estos momentos están con un punto menos que nosotros y vamos a intentar que no nos superen, siendo consciente de la dificultad del partido y más en un campo de reducidas dimensiones, que no es el más apropiado para nuestra propuesta de juego, pero que habrá que adaptarse y ahí creo que estará la clave del partido».



Reválida rojilla

El Atlético Saguntino tendrá que esperar a mañana para enfrentarse a un rival directo que también quiere colarse en los puestos de play off de ascenso a Segunda División B. Empatados a 15 puntos en la tabla, ambos equipos ofrecerán un gran espectáculo para la afición romana. Toda una final para disfrutar este puente. El ganador estará más cerca de los primeros puestos de la tabla.

La victoria en el Fornás ante los porteños debe ser, según Beni Espinosa, un punto de inflexión, después del bache de los rojillos en las jornadas anteriores. La tendencia de los saguntinos debe ser desde ahora ascendente: «Estamos con ganas de volver a ganar y, como no, en casa recuperar sensaciones. Nuestro campo debe ser nuestra fuerza y debemos ir a por la victoria si o si. Debemos hacer buenos los puntos sacados en el Fornás y mantener la linea del sábado pasado», añade el entrenador romano.