LA MOCIÓ DEL DELIRi a canet

e stava al caure, la moció estrella del PP de Canet no podia tardar. Ara resulta que el PP de Canet està molt preocupat per les subvencions que la Generalitat, Diputació o el mateix Ajuntament de Canet, dona o donarà a entitats que ells deliberadament denominen catalanistes com ACPV, i altres (no especifica quines, serà també per Escola Valenciana??) Segons indiquen en la seua moció, aquests diners, no sabem quants, s'utilitzen per cremar contenidors, pegar a antiavalots i finançar a independentistes. La preocupació que tenen és tal, que si no aturem aquesta via de finançament, els independentistes arribaran a la porta de casa nostra, i forçaran la independència del País Valencià! Sí?per si no ho sabeu (com sembla que pensen el grup del PP de Canet), "els dos regidors de Compromís, estan ja preparant l'assalt".

L'actual situació de l'estat espanyol respecte de Catalunya, l'exhumació de la bèstia, el conflicte català obert en canal després de la sentència, la irrupció de VOX, els i les de la "memòria histèrica"? (com ells diuen) donant pel sac, són una "llepolia" per al PP de Canet que no poden deixar passar; les eleccions generals a la revolta del cantó creen un ambient immillorable perquè es llancen, sense gens de vergonya, sense cap escrúpol per la presa, per un vot? és molta la temptació, "massa per la carabassa", i tot val per tal d'aconseguir-lo.

La veritat és que l'independentisme, com a ideologia, és perfectament legítim en totes les democràcies. També el que ells practiquen, el nacionalisme espanyol!

Ni tampoc estar en desacord amb la sentència que condemna a més de 100 anys de presó a uns polítics per fer que la gent votara i expressara la seua opinió, és cap il·legalitat.

La solució política a un problema polític encara està esperant.



Mirar-se en l' espill. Però si al PP de Canet el que realment li preocupa és "la malversació de fons públics", "la convivència democràtica" i "les retallades en qüestions tan bàsiques com sanitat i dependència", hauria en primer lloc de mirar-se en l'espill per a veure a malversadors, desestabilitzadors de la convivència i persones que apliquen retallades bàsiques. Després de governar 8 anys al poble de Canet, ens deixen com a herència a totes i tots els caneters vora de 200.000 euros en multes per irregularitats laborals, altres urbanístiques que estem a l'espera de determinació, imputacions amb procediments en espera de judici oral oberts i causes penals contra part dels que formen i són ara regidors i regidores del PP a Canet. El partit que té al País Valencià a molts dels seus militants i antics mandataris a la presó, el partit condemnat per corrupció estatal i que ha aplicat més retallades en sanitat i educació de la història democràtica, el partit que ha eixit al carrer a manifestar-se en contra de moltes llibertats creant un ambient de crispació en la societat valenciana, el que ha subvencionat fundacions i associacions que transmeten missatges de caràcter discriminatori sexual i d'exaltació franquista?

Els components del PP ja haurien de saber que els regidors de Compromís apostem per la llibertat, el respecte i la defensa del poble valencià com a principis, en compte d'acusar-nos en les seues publicacions de coses diferents.

Entenem que voler traslladar (com fan en aquesta moció i en les seues acusacions) un acte de campanya electoral a una sessió plenària, amb una moció que barreja tants despropòsits és un acte que demostra la desesperació arribada pel PP en qüestions electorals. Vaja, que tan sols els faltava incloure i parlar de Veneçuela i Bildu per acabar d'arredonir "la moció del deliri".