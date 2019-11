NiFatxesNiHòsties

La campanya electoral està molt lluny de transcórrer dins de la normalitat democràtica. Uns eleccions que s'han fet coincidir amb la sentència contra els presos polític catalans no poden ser normals. El president en funcions, Pedro Sánchez, ho ha fet així amb la intenció de traure'n rèdit polític.

ERPV hem hagut d'aguantar dia sí dia també que la nostra propaganda electoral desapareguera dels carrers. A l'inici de la campanya, els cartells d'ERPV, amb la imatge d'Oriol Junqueras i els lemes Amnistia i Autodeterminació van aparèixer enganxats damunt del cotxe del regidor d'ERPV a Faura Domènec Garcia.

Ens neguen el dret democràtic a ser en unes eleccions. I el que és més greu: ens situen en el centre de la diana, en una actitud que només es pot interpretar com una amenaça. No cal ser molt suspicaços per intuir qui són els responsables d'aquestes accions: individus de l'extrema dreta.

El feixisme està actuant contra l'independentisme amb la impunitat i la connivència d'una societat que li ha atorgat carta de normalitat. Que un partit feixista com VOX es permeta fer apologia del franquisme i actue contra la llibertat d'expressió a cara descoberta només pot ser el símptoma de la degeneració democràtica del règim del 78.

Els fets s'han continuat repetint durant tota la setmana: a Faura ens van robar una pancarta en qüestió d'hores; a tot Les Valls nombrosos cartells d'ERPV han estat arrencants sense que els partits anomenats d'esquerra diguen ni piu; els mateixos partits que es queixen de sofrir unes accions semblants a Gilet. Potser comparteixen amb VOX la voluntat d'invisibilitzar-nos o d'il·legalitzar-nos. Democràcia? Quina Democràcia? La que concedeix passaport de normalitat al feixisme?

La impunitat de VOX ha arribat fins al punt que la síndica a les Corts Valencianes, Ana Vega Campos, i els diputats David García i Miguel Pascual van esgarrar-nos una pancarta a Ontinyent i ho feien públic a Twitter. Els serveis jurídics d'ERPV han interposat una denúncia davant la Junta Electoral Provincial de València, en què es recorda que la LOREG castiga aquestes accions amb multes i penes privatives de llibertat.

En aquest context, ERPV ha posat en marxa la campanya #NiFatxesNiHòsties. Volem visibilitzar l'anomalia democràtica dels atacs que estem rebent. I que la societat prenga consciència del perill que representa donar carta democràtica a organitzacions com VOX.

Potser, el mateixos mitjans de comunicació espanyols, que ja van fer una campanya gratuïta al feixisme quan no tenien encara ni un representant electe, haurien de reflexionar fins a quin punt no són responsables de la situació. Amb el feixisme no es dialoga: se'l combat. No hi ha prou amb el gest de traure la mòmia de Franco del mausoleu. Cal impedir que els seus cadells continuen campant amb impunitat.