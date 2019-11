Cáritas Canet rechaza 750 euros recaudados por el consistorio en una obra de Xavi Castillo

Cáritas Canet ha rechazado la recaudación obtenida por el consistorio en el espectáculo del humorista Xavi Castillo, titulado «La Biblia», que tuvo lugar el pasado 9 de octubre con motivo de Día de la Comunitat Valenciana. La taquilla de la obra iba a destinada a dos ONG, una era ésta y la otra la Asociación de Lucha contra el Cáncer que sí ha aceptado el dinero. El total recaudado asciende a 1.500 euros, por lo que a Cáritas le correspondía la mitad, 750 euros que finalmente no ha aceptado, por lo que el consistorio ha decidido destinarlo a la otra ONG beneficiaria, tal y como ha avanzado a Levante-EMV el concejal de Fiestas, Eduardo Almor.

La ONG católica Cáritas explicó su postura en un escrito presentado al ayuntamiento por registro de entrada, donde asegura que «los principios que nos rigen son contrarios a dicho evento», decía en relación al espectáculo de Xavi Castillo, por lo que «renunciamos a este monto», especificaba.

Este diario ha intentado sin éxito contactar con la presidenta de la entidad a nivel local mientras algunos miembros de Cáritas consultados al respecto han declinado pronunciarse.

La decisión de la ONG fue recibida con sorpresa. Como aseguraba el edil de Fiestas: «Se ha intentado politizar algo noble y altruista. Nuestra intención siempre ha sido echar una mano a entidades que hacen una labor encomiable como ésta, pero creo que nuestra finalidad no se ha tenido en cuenta. Creo que se han equivocado y han decidido ir por una línea que consideramos que no es la correcta. Al fin y al cabo, el dinero no va a Cáritas sino a gente que lo necesita», afirmaba disgustado Almor.

El edil del PSOE ha querido recordar que «la obra de Xavi Castillo es humor, del ácido, pero no deja de ser humor» y desvelaba que el auditorio también contó con vecinos «creyentes y practicantes».

Por último, Almor lanzaba un mensaje: «Los mismos que hemos programado el espectáculo de Xavi Castillo, somos también los que colaboramos con el párroco en todo lo que se nos pide y está en nuestra mano». Pese a lo ocurrido, el edil del equipo de gobierno ha dejado claro que «vamos a seguir colaborando con Cáritas».