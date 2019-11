Obligada a dar de mamar mientras presidía una mesa electoral

Una vecina del Port de Sagunt, Aurora Justiniano, se ha visto obligada hoy a dar el pecho a su bebé de 10 meses mientras presidía una mesa de las elecciones generales del 10N, bajo la mirada de todos los que allí acudían a depositar su voto.

Aunque desde el primer momento presentó alegaciones a su designación, alegando que debía amamantarle "a demanda" y sin un horario fijo, desde la Junta Electoral se rechazó su petición "por unanimidad" dado que ahora sólo está contemplado ese supuesto para los bebés de hasta 9 meses.

"Me parece de vergüenza que me rechazasen mis alegaciones. Eso es algo que tendrían que cambiar. ¿Qué pasa, que hasta los 9 meses esto causa de renuncia justificada y sin alegar nada pero con 10 meses del bebé no? ¿Qué criterio toman para esa diferencia? Porque hablamos de bebés dependientes totalmente y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no abandonar la lactancia natural hasta los dos años de edad, o más tarde", comentaba a Levante-EMV sin ocultar su enfado tras una jornada que no ha sido nada fácil para ella.

"Han tenido que estar llevándomelo y trayéndomelo, con las incomodidades y el estrés añadido que ha supuesto, además del hecho de amamantarle en público... Es es la primera vez que me he tenido que separar tanto tiempo de él porque debido a las "facilidades de conciliación " familiar y laboral, he dejado de trabajar para cuidarle. Hemos pasado todo el día juntos desde que nació, menos hoy, pero nada menos que te amenazan con cárcel si no vienes", decía.

Por ello, abogaba porque la exención por lactancia se amplíe hasta los dos años y porque en toda España se adopten criterios homogéneos como los adoptados recientemente en Torrelodones (Madrid), donde sí se ha aceptado que una mujer no sea vocal de una mesa electoral por estar amamando a su hija de 20 meses. "A mí, lo que único que me dijeron es que estaría todo a criterio personal del suplente de la mesa, pero yo la verdad es que no he llegado ni a contarle mi caso. Todo ha sido rápido y enseguida los suplentes se han ido. Además, no creo que esto deba quedarse a criterio personal de otro vecino. Deberían unificarse los criterios".

Junto a ello concisderaba que se deberían tener en cuenta las circunstancias personales. "No sólo es que mi bebé toma pecho. Cada 30 ó 40 minutos se despierta por la noche, así que yo he tenido que estar aquí a las 8 de la mañana, casi sin dormir y luego veremos cuándo acabamos", decía además de dudar de que "alguno de los que ha tomado esa decisión en la Junta Electoral de Sagunt sea una mujer que sepa lo que es pasar por toda esta situación".

