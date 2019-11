Los vándalos dañan varios juegos infantiles en el Port de Sagunt

Los juegos infantiles de la plaza Juan Pablo II de Port de Sagunt han sido dañados al sufrir actos vandálicos. Del mismo modo, en el parque de juegos múltiples del Centro Cívico también ha habido elementos que se han visto afectados por esta misma causa.

Además, desde el departamento de Mantenimiento del Ayuntamiento de Sagunt también han observado que recientemente se han quemado varios pedales de las bicicletas que se ubican en algunas plazas para que las personas mayores puedan hacer gimnasia.



Reflexión

Por ello, el concejal de Mantenimiento, el Pepe Gil (Compromís), asegura que no se trata únicamente de una cuestión de dinero y recursos que se pierden como consecuencia de estos actos vandálicos, sino que generan un problema, ya que, mientras se reparan, los niños no pueden utilizarlos y también suponen un grave problema de seguridad, ya que algunos elementos rotos pueden ser peligrosos si no se retiran.

«Pedimos y agradecimos a la ciudadanía su colaboración tanto en comunicar dichos desperfectos como en controlar a la gente que pueda hacer algún mal en los bienes que son de todos los ciudadanos», expresa el concejal responsable del área municipal de Mantenimiento, después de que este tipo de actos vandálicos hayan ocasionado ya numerosos gastos de dinero público, además de las lógicas molestias a todos los usuarios.