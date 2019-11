Absuelven de manera firme al exalcalde y a otros 4 funcionarios de Sagunt

La Audiencia de València ha absuelto de manera firme al exalcalde de Sagunt, Francisco Crispín, y otros cuatro funcionarios de Sagunt que fueron detenidos dentro de una pieza separada de la denominada «Operación Flotador», acusados de gastar indebidamente los bonos de 300 euros bianuales que les daba el ayuntamiento por su condición de ingenieros del área de Actividades para compensar «el desgaste de la ropa» particular con la que hacen sus inspecciones.

En una resolución fechada esta semana, la sección número 3 de la Audiencia Provincial ratifica la absolución de los cinco trabajadores, después de que el Ministerio Fiscal no haya recurrido la sentencia del pasado mes de julio en la que se descartaba que hubieran podido incurrir en ningún delito.

Esto, a juicio de Crispín, ha supuesto «todo un alivio y una confirmación de que la Justicia existe». Así lo aseguraba ayer a Levante-EMV después de que «al fin» se haya «dado por seguro» que no hubo prevaricación, malversación de caudales públicos ni falsedad documental al haber gastado esos bonos; unas acusaciones que le hicieron enfrentarse a una pena de 5 años de prisión, inhabilitación para el ejercicio del empleo de técnico municipal y jefe de sección, entre otras, que en el caso de sus compañeros eran de dos años de cárcel con inhabilitación y dos años de suspensión de empleo. «Ha sido muy duro. Yo aún no entiendo cómo no se archivó la causa enseguida, tanto por el importe cuestionado como porque se evidenció rápidamente que era una práctica que llevaba haciendo el ayuntamiento muchos años. Ahora ya ha terminado esta pesadilla, pero para los que no estamos acostumbrados a estas cosas es durísimo», decía el que también fuera portavoz del PSOE en el anterior mandato.



«Mucho daño»

Junto a ello, admitía que todo este proceso «ha hecho mucho daño al departamento municipal de Actividades y a la población en general».«Uno de los ingenieros aún está de baja, a raíz de todo esto; otro se acaba de incorporar y otro se fue a otro ayuntamiento, pero esperamos recuperarlo en breve», comentaba para añadir a continuación: «Desde que me reincorporé en junio, mi principal empeño es recomponer toda esta área y espero conseguirlo con la ayuda del concejal de Actividades, Guillermo Sampedro, que se esta empleando a fondo», apuntaba.

Crispín insistía además en que que «todo vino motivado por una vendetta política contra mí, para quitarme de enmedio, como consiguieron en aquel momento, al impedir que me presentara a las primarias de mi partido como candidato a la alcaldía». Por ello, lamentaba que «esto arrastrara a mis compañeros del departamento» y dejaba claro que ahora va a trabajar por «recuperar» su imagen. «Voy a centrar mis esfuerzos en eso y en conseguir que quienes han ensuciado mi imagen, paguen por ello», apuntaba sin desvelar más detalles, pero reiterando: «Quien denunció esto fue el concejal de Podemos Sergio Moreno, pero los responsables intelectual esfuerzo el exalcalde Quico Fernández y la exedil Teresa Garcia, que me amenazaron con eso como represalia de no aprobar los presupuestos de 2016».