Freixas habló de su último libro dentro de los actos del 25-N

La escritora Laura Freixas impartió la conferencia «A mí no me iba a pasar, en la tradición de la literatura de mujeres», como parte del programa del 25 de Noviembre Día Internacional por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres. Al acabar la conferencia tuvo lugar una charla con la autora sobre su último libro. El acto, organizado por la delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunto, se desarrolló en el Centro Cívico. La autora catalana ha publicado su última obra A mí no me iba a pasar, una autobiografía con perspectiva de género en la cual repasa una época de su vida con un matrimonio que acaba no siendo el que había imaginado y en el que tiene que afrontar numerosas dificultades en el mundo laboral, tanto como editora como escritora. Durante la charla también habló sobre el papel que tiene el mundo de la cultura (cine, publicidad, música, etc.) para perpetuar y justificar la violencia contra las mujeres.Laura Freixas nació en Barcelona en 1958, es licenciada en Derecho y autora de varias novelas y ensayos, así como crítica literaria y articulista en varios medios. Fue fundadora en 1987 de la colección literaria El espejo de tinta que dirigió hasta 1994. Destaca también por su labor investigadora y promotora de la literatura escrita por mujeres, en el contexto de las cuales fundó en 2009 la asociación para la igualdad de género Clásicas y Modernas, organización de la que, desde enero de 2017, es presidenta de honor. Es escritora de muchas novelas sobre las mujeres, y desde hace unos años también se interesa por la autobiografía.