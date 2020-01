El mar se ceba con Cases de Queralt y Almenara

El temporal ha dejado numerosos daños en viviendas situadas en primera primera línea de playa de la zona de Cases de Queralt, al norte del término de Sagunt.

En estas casas ubicadas a escasa distancia del agua, las terrazas estaban todas inundadas de agua y cubiertas de piedras. Además, el agua del mar entraba con fuerza hasta la calle trasera, que ha quedado toda anegada.

El paisaje, no obstante, estaba lejos de la imagen que ofrecía la playa de Almenara. Allí, las olas habían dejado numerosos destrozos en el paseo marítimo, además de inundar varias calles y viviendas, de las que se tuvo que desalojar a algunos vecinos. "Yo ni siquiera he podido entrar a ver mi casa, porque había medio metro de agua y no se podía entrar en la calle. Lo mío es un bajo y ya se me ha inundado otras veces, pero esta vez me temo que los daños serán importantes", relataba a Levante-EMV una vecina que posee allí un apartamento.

En la playa de Malvasur de Sagunt, el agua también entró en las calles y dejó muchas zonas anegadas.