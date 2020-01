El Horno Alto lleva más de una década sin proteger

Iniciativa Porteña (IP) ha denunciado que el Horno Alto del Port de Sagunt sigue sin contar con una figura de protección específica, a pesar de que ya «han pasado 11 años desde que el pleno del ayuntamiento acordara a instancias de Segregación Porteña declarar el Horno Alto como Bien de Relevancia Local, y va para uno (abril 2019) que la Asociación Patrimonio Industrial Puerto Sagunto (APIPS) solicitó a la Conselleria de Cultura su declaración como Bien de Interés Cultural, un nivel más alto de protección».

El ex edil de IP Sergio Paz cuestiona que en toos este tiempo no haya habido avances, a pesar de recibir en 2012 el Premio Europa Nostra de Restauración.«Pero ni con éstas se conmueve el dinosaurio administrativo que conforma el ayuntamiento de Sagunto», comenta Paz «y mucho menos los políticos que dirigen la entidad, indiferentes ante el Patrimonio Industrial porteño», dice además de asegurar que «la Conselleria no puede declarar estos niveles de protección porque el Aayuntamiento no tiene elaborado el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos con la selección de los inmuebles de su término municipal que aspiren al reconocimiento de protección». «Habría que matizar», explica Paz, «el Catálogo está pero inconcluso, faltan los preceptivos informes municipales de Urbanismo y Actividades»; una ausencia que atribuye a que «nadie con autoridad lo ordena» y porque, a su juicio, «de motu proprio estos Departamentos municipales no mueven ficha». Desde IP «exigimos al alcalde de Sagunto que ponga en marcha la maquinaria del ayuntamiento para tener de una vez por todas este catalogo finalizado y los Bienes Patrimoniales protegidos», decía, si bien el alcalde Darío Moreno aseguró hace el 8 de enero, tras reunirse con la directora general de Patrimonio, que la protección del Horno era «cuestión de semanas».