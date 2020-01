El Pantalà, ja!

Una vegada més hem de lamentar la desaparició d'un tram important del Pantalà del Port de Sagunt. És la segona destrossa que ha patit amb poques setmanes de diferència a causa d'un temporal extremadament virulent que també ha afectat i ha destrossat una gran part de la costa valenciana. Hem pogut veure en la televisió i en la premsa escrita, com és el cas de Levante-EMV, imatges dantesques de les nostres costes i de l'estat de les nostres platges.

A la nostra ciutat els danys han sigut molt greus i no puc més que lamentar-ho profundament i expressar públicament el meu malestar i la meua solidaritat amb els afectats com a ciutadà i també des de les meues responsabilitats polítiques.

Des de l'Ajuntament, i en funció de les nostres competències i les nostres possibilitats, actuarem amb la major diligència possible per ajudar a normalitzar esta situació. La desaparició d'un altre tram del Pantalà hem d'ubicar-la dins d'este context meteorològic que tant de mal ha causat al nostre litoral marítim.

Vull manifestar amb contundència, com a portaveu municipal de Compromís per Sagunt, que des del nostre grup exigirem, de manera immediata i sense excuses ni retards possibles, que l'Autoritat Portuària de València (APV) complisca rigorosament amb les obligacions que són conseqüència del conveni de 2009, que establia que havia de fer-se'n càrrec del manteniment, i les obligacions del conveni de 2019, que vaig signar sent alcalde, que estableix que l'APV és la responsable de la seua rehabilitació integral.

He de dir de manera clara i concisa que l'Ajuntament de Sagunt no té cap competència ni responsabilitat en el seu manteniment i que l'APV ja coneixia el seu estat des que va realitzar un estudi de viabilitat en el qual va detectar problemes d'estructura.

No obstant això, nosaltres, igual que altres companys i companyes dels partits que formem part del consistori, vull pensar, com és natural, serem molt contundents en l'exigència del compliment de les obligacions de les autoritats portuàries i demanarem que s'actue per la via d'urgència, sense excuses, ni retards, ni més dilacions possibles. Els partits que opten per aprofitar este desafortunat accident políticament, amb oportunisme i demagògia, ja s'ho faran, nosaltres estem per treballar amb rigor, humilitat i eficàcia, en la mesura de les nostres possibilitats, i estem segurs que el futur ens donarà la raó.



Compromís de fins a 9 milions . He de recordar que, com a conseqüència del conveni de 2019, vam aconseguir el compromís del president, Aurelio Martínez, de dotar fins a 9 milions d'euros el projecte de rehabilitació, sobretot perquè són conscients de les deficiències estructurals per la falta de manteniment. No podem consentir que un dels símbols més estimats del patrimoni industrial del Port de Sagunt, com és el cas d'altres testimonis semblants, estiga més temps en un estat de ruïna lamentable.

Vull dir, per últim, que des de Compromís per Sagunt, un dels nostres projectes més importants, conseqüència també del conveni de 2019, que vaig signar sent alcalde en la legislatura passada, és que el moll nord quede completament lliure i accessible a la ciutadania a partir de 2022. Per esta raó, hem lluitat, lluitem i continuarem lluitant amb entusiasme i constància perquè el projecte siga realitat. Per això reclamem a l'APV que rehabilite el Pantalà, ja!