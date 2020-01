En defensa del Pantalán

Han sido demasiados los años de abandono de esta estructura portuaria tan emblemática y esperar a que caiga no es una opción que esta ciudad esté dispuesta a aceptar. Se desmorona ante nuestros ojos una parte de nuestro patrimonio industrial, de nuestro legado.

El Ayuntamiento de Sagunto ha cumplido siempre sus compromisos con la Autoridad Portuaria de Valencia, facilitando continuamente todo lo que ha estado en su mano para ayudar a crecer y mejorar el funcionamiento del puerto de Sagunto. Aun siendo una infraestructura que depende enteramente de la APV, hemos ayudado en todo lo relativo al puerto porque invariablemente hemos entendido que acompañar el progreso del puerto significaría hacer progresar a nuestra ciudad. Ese es el objetivo y la responsabilidad que compartimos.

Sagunto, como cualquier ciudad que se valore a sí misma, tiene en gran estima su patrimonio y lo defendemos siempre, con total firmeza. Son ya varios convenios, numerosas reuniones y conversaciones las mantenidas para dejar muy claro nuestro posicionamiento, seguimos queriendo lo mismo de siempre, no ha variado.

Ha sido demasiado el tiempo que se ha mantenido este proyecto guardado y olvidado, demasiadas son las veces en que se ha estado dando vueltas alrededor de este propósito sin llegar a concluirlo. Queremos confiar en que lo ocurrido esta semana, con este nuevo temporal, no originará más retrasos e instamos a la APV para que intervenga en esta estructura cuanto antes y que cumpla con los compromisos que adquirió, iniciando la consolidación urgente acordada sin más excusas ni más demoras.

Somos tres las administraciones públicas que avalamos esta tarea y la obligación contraída por parte de la APV se ha de ejecutar. Hablamos de que los acuerdos firmados con un Ayuntamiento tienen validez jurídica, pero también hablamos de credibilidad institucional y de calidad democrática.

No admitimos tampoco que la caída de otro tramo se utilice como justificación para un nuevo retraso en la intervención que estaba prevista y exigimos que la Autoridad Portuaria tenga preparado cuanto antes el contrato con la empresa que tenga que llevar a cabo la intervención. Existen formas jurídicas para llevar a cabo estas obras de urgencia en el mínimo tiempo posible. No podemos esperar más.

Nuestro Pantalán nos está diciendo que ya no puede más, que necesita urgentemente una reparación generalizada, porque desde 1975 en que se construyó, el mantenimiento ha sido prácticamente nulo. Ha sido la dejadez durante décadas lo que lo ha llevado a la situación actual.

Ya no nos sirven las evasivas, ni los pretextos, queremos hechos.