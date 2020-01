Los ecologistas censuran la retirada de las «falsas algas»

? Las tareas impulsadas tras el temporal en Canet d' En Berenguer para retirar el manto verde que cubría su playa «en ningún caso» convencen a los ecologistas de Agró. Su presidente, Jorge Mateos, ha censurado que el ayuntamiento haya optado por esto. «De entrada hay que decir que no eran algas, sino «Cymodocea nodosa», una planta marina similar a la posidonia. Al quitarla se están llevado además toneladas de arena, sin tener en cuenta que todo eso se descompone en cuestión de semanas y ayuda a crear dunas, que son un refuerzo natural del litoral», decía además de rechazar el argumento municipal de que al retirarlas eliminaban malos olores. «La playa no es algo aséptico como un baño. Si huele a mar, no creo que pase nada».