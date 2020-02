«La inclusió social dels migrants és una tasca difícil però no impossible»

El Centre Mario Monreal de Sagunt acull este dissabte la I Jornada sobre els migrants i el treball que realitzen diferents associacions del municipi; un acte dirigit a tota la ciutadania i impulsat per la regidoria que gestiona la edil Mª Josep Soriano (Compromís), a través del Consell de Pau i Solidaritat.

El Centre Mario Monreal de Sagunt acull este dissabte la I Jornada sobre els migrants i el treball que realitzen diferents associacions del municipi; un acte dirigit a tota la ciutadania i impulsat per la regidoria que gestiona la edil Mª Josep Soriano (Compromís), a través del Consell de Pau i Solidaritat.

Quin és el principal objectiu de la jornada?

Donar a conéixer la tasca de les associacions que treballen amb persones migrants. Són moltes i això servirà per a donar suport a la seua llavor solidària i generosa. Al mateix temps, podrem reflexionar i trobar noves propostes. Encara que està organitzada per la regidoria de Cooperació Internacional, és un tema que implica a totes les àrees. De fet, està adressada a tota la ciutadania, tant a persones ja implicades com a professionals de serveis socials, sanitaris, educatius. I m'agradaria convidar a estudiants de graus o màsters socials i al jove voluntariat.

Quin aspecte destacaría?

Que a la taula d'experiències, els protagonistes seran els mateixos migrants que contaran les seues històries de vida i les seues situacions en el nostre municipi.

L' objectiu d'integrar als inmigrants està lluny? Perque sembla que sols al 'No sólo Fútbol' hi ha població de diferents paisos....

Parlaríem d'inclusió social i realment és una tasca difícil però no impossible. Soc conscient que des de les diferents àrees de l'ajuntament i des de moltes associacions s'està treballant en eixe objectiu. 'No Sólo Fútbol Club' va nàixer en l' escola on jo treballe de mestra, el CEIP Villar Palasí, on tenim molt d'alumnat nouvingut i on ha estat un objectiu treballar per la inclusió social des de fa anys. Aquesta iniciativa, encara que d'àmbit particular, és lloable perquè la seua finalitat és educar en valors i fomentar la interacció entre famílies de diferents nacionalitats.

Es vol afavorir altres activitats així de inclusives?

L'Ajuntament, mitjançant la Regidoria d'Educació, està potenciant la idea de Ciutat Educadora. Un dels aspectes més importants és la inclusió social.

S'ha previst enguany altra iniciativa nova en Cooperació Internacional?

En el presupost tenim dos tipus de subvencions en règim de concurrència competitiva per a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD). Una per a finançar projectes en infraestructures bàsiques i una altra per a projectes de despesa corrent per a la posada en marxa o manteniment de serveis o programes. Al mateix temps, tenim una altra partida per activitats, campanyes de sensibilització i formatives, com aquesta jornada i altres que tenim previstes. Un altre objectiu important en el qual estem treballant, principalment amb la Tenda de Tot el Món, és aconseguir la certificació de Sagunt com a Ciutat pel Comerç Just. Això significaria un canvi de mentalitat.