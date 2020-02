Canet volverá a pedir a Costas la arena dragada en Puerto Siles

El alcalde de Canet d'En Berenguer volverá a solicitar a la Demarcación de Costas el uso de la arena extraída del Puerto Siles. Esa es la intención del presidente de la corporación, Pere Antoni Chordà (PSPV), en la reunión que tiene previsto mantener con responsables del ministerio.

El objetivo es poder reutilizar estos sedimentos que a su entender podrían mejorar y mucho la situación de la playa, en la que actualmente se ha generado un «socavón en la orilla», decía. La idea es poder usar la arena para cubrir éste, entre algunas de la alternativas de uso que el alcalde planteará en el encuentro. «Se trata de arena limpia que se está desaprovechando tirándola al mar», añadía.

De momento, ya se han vertido cerca de 6.000 metros cúbicos de arena mar adentro, a los que hay que sumar los 3.000 metros cúbicos del pasado verano que se dragaron del mismo puerto deportivo tras el paso de la DANA, lo que hacen un total de 9.000 metros cuadrados vertidos en menos de seis meses.

Pero ésta no es la primera vez que el mandatario lleva su reivindicación a Costas, ya lo hizo hace unos meses y según él mismo ha declarado a Levante-EMV, «nos dijeron que no, que no era posible», afirma Antoni, quien insiste en que lo volverá a intentar.

Estos sedimentos proceden de la acumulación registrada en la bocana del Puerto Siles tras la DANA y la borrasca Gloria; una situación que obliga a utilizar la draga para extraerlos al taponar éstos la entrada y salida de buques y ante el posible riesgo de que puedan quedar encallados. Una vez realizada la retirada de la arena acumulada, se tiene que proceder a su depósito, un segundo paso que se anota en el permiso de vertido, autorizado por Costas, que exige que la arena sea depositada, en este caso concreto de Canet, a 300 metros al sur de la misma bocana del Puerto Siles y a una profundidad máxima de tres metros, según confirman desde Costas.

Además del tema del aprovechamiento de la arena, el mandatario de Canet abordará en la reunión otros asuntos relacionados con su playa como la aparición de piedra y las posibles soluciones a la misma. Una piedra que ha vuelto a surgir por segunda vez y con mayor fuerza respecto a la primera de este verano, momento en el que se dispararon todas las alarmas y no pudo evitarse temer que pudiera ocurrir lo mismo que en la playa de Almardà de Sagunt.

Fuentes del gobierno local no esconden que este asunto «preocupa y mucho» y esperan que el segundo estudio que tiene previsto encargar el ayuntamiento sobre la posible regresión que está sufriendo este segmento de costa pueda dar respuestas y ponga encima la mesa soluciones, tal y como adelantaba el alcalde, quien insiste en que la playa es una de las prioridades.